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Посол России в Афинах возложил венок к памятнику советским воинам
Посол России в Афинах возложил венок к памятнику советским воинам - РИА Новости, 09.05.2022
Посол России в Афинах возложил венок к памятнику советским воинам
В День Победы посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько возложили венки и цветы к памятнику советским... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:02
2022-05-09T12:02
2022-05-09T12:10
день победы — 2022
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андрей маслов
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крит (остров)
россия
афины
день победы
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах.Цветы и венки к памятнику с утра несли граждане, представители общественных организаций. Возле памятника стоят венки с надписями "Честь и слава Красной армии", "В честь великой антифашистской Победы народов", "Да здравствует 9 мая".В течение дня ожидаются несколько мероприятий возле памятника.Этот великий день мы празднуем как обычно, сказал посол России Андрей Маслов российским журналистам.По его словам, в воскресенье на острове Крит на муниципальном кладбище в городе Ханья были возложены цветы к памятнику 33 советским воинам, погибшим за освобождение Крита."Сегодня в Салониках также пройдет возложение, организованное нашим генеральным консульством и организациями соотечественников", - сообщил Маслов.Что касается "Бессмертного полка", то в этом году по соображениям безопасности, российские соотечественники организовывают его в онлайн-формате, сообщил он.Генерал Приходько сообщил, что российские военные накануне праздника посетили трёх ветеранов Великой Отечественной войны и передали им поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, а также памятные подарки.В День Победы сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах. Пройдёт также возложение цветов на могилы погибших и умерших участников войны.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей маслов, владимир путин, крит (остров), россия, афины, день победы
12:02 09.05.2022 (обновлено: 12:10 09.05.2022)
Посол России в Афинах возложил венок к памятнику советским воинам
Посол России в Афинах Маслов возложил венок к памятнику советским воинам
АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах.
Цветы и венки к памятнику с утра несли граждане, представители общественных организаций. Возле памятника стоят венки с надписями "Честь и слава Красной армии", "В честь великой антифашистской Победы народов", "Да здравствует 9 мая".
В течение дня ожидаются несколько мероприятий возле памятника.
Этот великий день мы празднуем как обычно, сказал посол России Андрей Маслов
российским журналистам.
"Мы только что возложили венки к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которые сражались вместе с участниками Греческого сопротивления за освобождение Греции от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в течение всего дня сюда к памятнику будут приезжать наши соотечественники, представители Координационного совета российских соотечественников, просто граждане, чтобы отдать дань уважения подвигу советских воинов. По всей стране в эти дни проходят и пройдут еще памятные мероприятия", - сказал посол.
По его словам, в воскресенье на острове Крит
на муниципальном кладбище в городе Ханья были возложены цветы к памятнику 33 советским воинам, погибшим за освобождение Крита.
"Сегодня в Салониках
также пройдет возложение, организованное нашим генеральным консульством и организациями соотечественников", - сообщил Маслов.
Что касается "Бессмертного полка", то в этом году по соображениям безопасности, российские соотечественники организовывают его в онлайн-формате, сообщил он.
"Пройдут и другие мероприятия. Буквально в предстоящие дни здесь в Афинах российско-греческий клуб "Диалог" проводит международную научную конференцию, посвященную вопросам борьбы с фальсификацией истории, в частности, истории Великой Отечественной войны. Словом, как обычно, в этом году мы здесь повсеместно празднуем этот великий день", - отметил глава российского диппредставительства.
Генерал Приходько сообщил, что российские военные накануне праздника посетили трёх ветеранов Великой Отечественной войны и передали им поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина
, а также памятные подарки.
В День Победы сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах
. Пройдёт также возложение цветов на могилы погибших и умерших участников войны.