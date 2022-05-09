https://ria.ru/20220509/gretsiya-1787621966.html

Посол России в Афинах возложил венок к памятнику советским воинам

Посол России в Афинах возложил венок к памятнику советским воинам - РИА Новости, 09.05.2022

Посол России в Афинах возложил венок к памятнику советским воинам

В День Победы посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько возложили венки и цветы к памятнику советским... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:02

2022-05-09T12:02

2022-05-09T12:10

день победы — 2022

в мире

андрей маслов

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крит (остров)

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день победы

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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В День Победы посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах.Цветы и венки к памятнику с утра несли граждане, представители общественных организаций. Возле памятника стоят венки с надписями "Честь и слава Красной армии", "В честь великой антифашистской Победы народов", "Да здравствует 9 мая".В течение дня ожидаются несколько мероприятий возле памятника.Этот великий день мы празднуем как обычно, сказал посол России Андрей Маслов российским журналистам.По его словам, в воскресенье на острове Крит на муниципальном кладбище в городе Ханья были возложены цветы к памятнику 33 советским воинам, погибшим за освобождение Крита."Сегодня в Салониках также пройдет возложение, организованное нашим генеральным консульством и организациями соотечественников", - сообщил Маслов.Что касается "Бессмертного полка", то в этом году по соображениям безопасности, российские соотечественники организовывают его в онлайн-формате, сообщил он.Генерал Приходько сообщил, что российские военные накануне праздника посетили трёх ветеранов Великой Отечественной войны и передали им поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина, а также памятные подарки.В День Победы сотрудники военного атташата возложили венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах. Пройдёт также возложение цветов на могилы погибших и умерших участников войны.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787612745.html

https://ria.ru/20220509/pridnestrove-1787602314.html

крит (остров)

россия

афины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей маслов, владимир путин, крит (остров), россия, афины, день победы