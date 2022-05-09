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Украинские войска обстреляли Горловку из пулеметов - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/gorlovka-1787582428.html
Украинские войска обстреляли Горловку из пулеметов
Украинские войска обстреляли Горловку из пулеметов - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из пулеметов
Украинские войска в 4.55 обстреляли Горловку из крупнокалиберных пулеметов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:26
2022-05-09T06:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 4.55 обстреляли Горловку из крупнокалиберных пулеметов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, горловка, донбасс
06:26 09.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку из пулеметов

Украинские войска обстреляли Горловку из крупнокалиберных пулеметов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорловка
Горловка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 4.55 обстреляли Горловку из крупнокалиберных пулеметов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.55 - н.п. Шумы - г. Горловка (пос. ш-ты 6/7): применялись крупнокалиберные пулеметы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
02:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
 
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