https://ria.ru/20220509/geroy-1787593236.html

Отец погибшего на Украине Героя России пройдет в "Бессмертном полку"

Отец погибшего на Украине Героя России пройдет в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022

Отец погибшего на Украине Героя России пройдет в "Бессмертном полку"

Портрет Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, на шествии "Бессмертный... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:29

2022-05-09T09:29

2022-05-09T11:33

день победы — 2022

общество

россия

воздушно-десантные войска россии

бессмертный полк

день победы

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Портрет Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, на шествии "Бессмертный полк" в Москве понесет его отец Энгельс Гаджимагомедов, который уже прибыл в Москву для участия в акции, о чем он сам рассказал РИА Новости.По его словам, семья Гаджимагомедовых — потомственные военные, сам он имеет звание полковника, а его отец — дед Героя России — воевал в Великую Отечественную."Отец у меня войну прошел, и постоянно его учил — будь справедливым, будь честным. И сын мне постоянно говорил: папа, как дед учил, так у меня и получается, а все ненужное мне не подходит", — рассказывает отец самого молодого Героя России.По его словам, Нурмагомед еще во время учебы в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище был одним из лучших и в плане физической подготовки, и в отношении изучения литературы и истории, постоянно читал много книг.Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ, геройски погиб 24 февраля. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва гранаты оказались смертельными.Третьего марта 2022 года указом президента России Нурмагомеду присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

https://ria.ru/20220509/polk-1787587455.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отец погибшего на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова пройдет в шествии "Бессмертный полк" В шествии "Бессмертный полк" в Москве пройдёт отец погибшего на Украине Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он рассказал РИА Новости, что их семья - потомственные военные, сам он имеет звание полковника, а его отец - дед Героя России - воевал в Великую Отечественную. 2022-05-09T09:29 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, воздушно-десантные войска россии, бессмертный полк, день победы