https://ria.ru/20220509/geroy-1787593236.html
Отец погибшего на Украине Героя России пройдет в "Бессмертном полку"
Отец погибшего на Украине Героя России пройдет в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
Отец погибшего на Украине Героя России пройдет в "Бессмертном полку"
Портрет Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, на шествии "Бессмертный... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:29
2022-05-09T09:29
2022-05-09T11:33
день победы — 2022
общество
россия
воздушно-десантные войска россии
бессмертный полк
день победы
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Портрет Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, на шествии "Бессмертный полк" в Москве понесет его отец Энгельс Гаджимагомедов, который уже прибыл в Москву для участия в акции, о чем он сам рассказал РИА Новости.По его словам, семья Гаджимагомедовых — потомственные военные, сам он имеет звание полковника, а его отец — дед Героя России — воевал в Великую Отечественную."Отец у меня войну прошел, и постоянно его учил — будь справедливым, будь честным. И сын мне постоянно говорил: папа, как дед учил, так у меня и получается, а все ненужное мне не подходит", — рассказывает отец самого молодого Героя России.По его словам, Нурмагомед еще во время учебы в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище был одним из лучших и в плане физической подготовки, и в отношении изучения литературы и истории, постоянно читал много книг.Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ, геройски погиб 24 февраля. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва гранаты оказались смертельными.Третьего марта 2022 года указом президента России Нурмагомеду присвоено звание Героя России.
https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html
https://ria.ru/20220509/polk-1787587455.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787602946_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a37599ba9befbd814acb55f98d65cad.jpg
Отец погибшего на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова пройдет в шествии "Бессмертный полк"
В шествии "Бессмертный полк" в Москве пройдёт отец погибшего на Украине Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он рассказал РИА Новости, что их семья - потомственные военные, сам он имеет звание полковника, а его отец - дед Героя России - воевал в Великую Отечественную.
2022-05-09T09:29
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, воздушно-десантные войска россии, бессмертный полк, день победы
09:29 09.05.2022 (обновлено: 11:33 09.05.2022)
Отец погибшего на Украине Героя России пройдет в "Бессмертном полку"
В "Бессмертном полку" в Москве пройдет отец погибшего на Украине Героя России
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Портрет Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, на шествии "Бессмертный полк" в Москве понесет его отец Энгельс Гаджимагомедов, который уже прибыл в Москву для участия в акции, о чем он сам рассказал РИА Новости.
По его словам, семья Гаджимагомедовых — потомственные военные, сам он имеет звание полковника, а его отец — дед Героя России
— воевал в Великую Отечественную.
"Отец у меня войну прошел, и постоянно его учил — будь справедливым, будь честным. И сын мне постоянно говорил: папа, как дед учил, так у меня и получается, а все ненужное мне не подходит", — рассказывает отец самого молодого Героя России.
По его словам, Нурмагомед еще во время учебы в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище был одним из лучших и в плане физической подготовки, и в отношении изучения литературы и истории, постоянно читал много книг.
Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ
, геройски погиб 24 февраля. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва гранаты оказались смертельными.
Третьего марта 2022 года указом президента России Нурмагомеду присвоено звание Героя России.