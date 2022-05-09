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Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая, заявили в правительстве - РИА Новости, 09.05.2022
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Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая, заявили в правительстве
Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая, заявили в правительстве - РИА Новости, 09.05.2022
Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая, заявили в правительстве
Приглашение канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для участия в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая с российской стороны не направлялось, сообщил в понедельник... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:19
2022-05-09T13:19
день победы — 2022
в мире
ангела меркель
германия
москва
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Приглашение канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для участия в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая с российской стороны не направлялось, сообщил в понедельник представитель кабмина Германии."В этом году приглашения в адрес федерального канцлера с российской стороны не было", - заявили в ведомстве.В кабмине ФРГ отметили, что 9 мая 2010 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была приглашена 9 мая в Москву и приняла участие в торжествах. В 2015 году Меркель также было направлено приглашение, однако бывший канцлер посетила российскую столицу не 9, а 10 мая, она возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
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в мире, ангела меркель, германия, москва, олаф шольц
13:19 09.05.2022
 
Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая, заявили в правительстве

Правительство Германии: канцлер Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Приглашение канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для участия в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая с российской стороны не направлялось, сообщил в понедельник представитель кабмина Германии.
"В этом году приглашения в адрес федерального канцлера с российской стороны не было", - заявили в ведомстве.
В кабмине ФРГ отметили, что 9 мая 2010 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была приглашена 9 мая в Москву и приняла участие в торжествах. В 2015 году Меркель также было направлено приглашение, однако бывший канцлер посетила российскую столицу не 9, а 10 мая, она возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 17:29Специальная военная операция на Украине
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая
 
День Победы — 2022В миреАнгела МеркельГерманияМоскваОлаф Шольц
 
 
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