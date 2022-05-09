https://ria.ru/20220509/germaniya-1787635222.html

Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая, заявили в правительстве

Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая, заявили в правительстве - РИА Новости, 09.05.2022

Шольц не получал приглашения в Москву на 9 Мая, заявили в правительстве

Приглашение канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для участия в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая с российской стороны не направлялось, сообщил в понедельник... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:19

2022-05-09T13:19

2022-05-09T13:19

день победы — 2022

в мире

ангела меркель

германия

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Приглашение канцлеру ФРГ Олафу Шольцу для участия в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая с российской стороны не направлялось, сообщил в понедельник представитель кабмина Германии."В этом году приглашения в адрес федерального канцлера с российской стороны не было", - заявили в ведомстве.В кабмине ФРГ отметили, что 9 мая 2010 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была приглашена 9 мая в Москву и приняла участие в торжествах. В 2015 году Меркель также было направлено приглашение, однако бывший канцлер посетила российскую столицу не 9, а 10 мая, она возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

https://ria.ru/20220506/sholts-1787269640.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ангела меркель, германия, москва, олаф шольц