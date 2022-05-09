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В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк"
В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк"
Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Кубы Гаване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T04:53
2022-05-09T05:08
день победы — 2022
в мире
день победы
куба
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ГАВАНА, 9 мая - РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Кубы Гаване, передает корреспондент РИА Новости."Это мероприятие мы проводим во всем мире, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне", - сказал журналистам посол России Андрей Гуськов."Мы вспоминаем 27 миллионов жизней – это была цена, которую Советский Союз заплатил за освобождение страны и Европы, и, конечно, сегодня такое мероприятие имеет особую важность, потому что мир должен вспомнить уроки Второй мировой войны", - добавил он.В шествии принимали участие как россияне, так и кубинцы - сотрудники посольства, выпускники советских вузов.
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в мире, день победы, куба
04:53 09.05.2022 (обновлено: 05:08 09.05.2022)
 
В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк"

Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Кубы Гаване

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк"Георгиевская ленточка"
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ГАВАНА, 9 мая - РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Кубы Гаване, передает корреспондент РИА Новости.
"Это мероприятие мы проводим во всем мире, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне", - сказал журналистам посол России Андрей Гуськов.
"Мы вспоминаем 27 миллионов жизней – это была цена, которую Советский Союз заплатил за освобождение страны и Европы, и, конечно, сегодня такое мероприятие имеет особую важность, потому что мир должен вспомнить уроки Второй мировой войны", - добавил он.
В шествии принимали участие как россияне, так и кубинцы - сотрудники посольства, выпускники советских вузов.
Транспаранты и флаг в руках участников акции Бессмертный полк в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
04:39День Победы — 2022
В США ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции "Бессмертный полк"
 
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