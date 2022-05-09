https://ria.ru/20220509/gavana-1787579925.html

В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк"

Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Кубы Гаване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T04:53

2022-05-09T04:53

2022-05-09T05:08

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ГАВАНА, 9 мая - РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Кубы Гаване, передает корреспондент РИА Новости."Это мероприятие мы проводим во всем мире, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне", - сказал журналистам посол России Андрей Гуськов."Мы вспоминаем 27 миллионов жизней – это была цена, которую Советский Союз заплатил за освобождение страны и Европы, и, конечно, сегодня такое мероприятие имеет особую важность, потому что мир должен вспомнить уроки Второй мировой войны", - добавил он.В шествии принимали участие как россияне, так и кубинцы - сотрудники посольства, выпускники советских вузов.

https://ria.ru/20220509/ssha-1787579524.html

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, день победы, куба