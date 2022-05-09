https://ria.ru/20220509/gaubitsy-1787680674.html

Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами

Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами - РИА Новости, 09.05.2022

Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами

Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами, Киеву передано порядка 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T18:24

2022-05-09T18:24

2022-05-09T18:39

специальная военная операция на украине

в мире

киев

министерство обороны сша

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами, Киеву передано порядка 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне."Более 310 украинских солдат закончили обучение по использованию (гаубиц) М777", - сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.По его словам, еще 50 украинцев проходят обучение по использованию других средств, 15 - обучились использовать радар системы ПВО, порядка 100 человек прошли курс по использованию броневиков, а также началось обучение по ремонту гаубиц.Как заявил представитель ведомства, почти все из 90 выделенных гаубиц доставлены на Украину. "Более 85 из них", - сказал он.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html

киев

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, министерство обороны сша, украина, сша