https://ria.ru/20220509/gaubitsy-1787680674.html
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами - РИА Новости, 09.05.2022
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами, Киеву передано порядка 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:24
2022-05-09T18:24
2022-05-09T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
министерство обороны сша
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами, Киеву передано порядка 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне."Более 310 украинских солдат закончили обучение по использованию (гаубиц) М777", - сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.По его словам, еще 50 украинцев проходят обучение по использованию других средств, 15 - обучились использовать радар системы ПВО, порядка 100 человек прошли курс по использованию броневиков, а также началось обучение по ремонту гаубиц.Как заявил представитель ведомства, почти все из 90 выделенных гаубиц доставлены на Украину. "Более 85 из них", - сказал он.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, министерство обороны сша, украина, сша
18:24 09.05.2022 (обновлено: 18:39 09.05.2022)
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами
Американские военные обучили 310 украинских солдат обращению с гаубицами М777