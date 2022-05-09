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Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/gaubitsy-1787680674.html
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами - РИА Новости, 09.05.2022
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами, Киеву передано порядка 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:24
2022-05-09T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
министерство обороны сша
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами, Киеву передано порядка 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне."Более 310 украинских солдат закончили обучение по использованию (гаубиц) М777", - сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.По его словам, еще 50 украинцев проходят обучение по использованию других средств, 15 - обучились использовать радар системы ПВО, порядка 100 человек прошли курс по использованию броневиков, а также началось обучение по ремонту гаубиц.Как заявил представитель ведомства, почти все из 90 выделенных гаубиц доставлены на Украину. "Более 85 из них", - сказал он.
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в мире, киев, министерство обороны сша, украина, сша
18:24 09.05.2022 (обновлено: 18:39 09.05.2022)
 
Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами

Американские военные обучили 310 украинских солдат обращению с гаубицами М777

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы во время стрельбы, США
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы во время стрельбы, США - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы во время стрельбы, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами, Киеву передано порядка 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне.
"Более 310 украинских солдат закончили обучение по использованию (гаубиц) М777", - сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.
По его словам, еще 50 украинцев проходят обучение по использованию других средств, 15 - обучились использовать радар системы ПВО, порядка 100 человек прошли курс по использованию броневиков, а также началось обучение по ремонту гаубиц.
Как заявил представитель ведомства, почти все из 90 выделенных гаубиц доставлены на Украину. "Более 85 из них", - сказал он.
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