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Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
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Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии
Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии
Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2%... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:17
2022-05-09T13:01
выборы в южной осетии — 2022
в мире
южная осетия
александр гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2% избирателей, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.Выборы президента прошли в воскресенье. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики."Бибилов Анатолий Ильич - 11 434 (голосов - ред.), что составляет 43,30%. Гаглоев Алан Эдуардович - 15 867, что составляет 54,2%. Против всех 779, что составляет 2,5 %", - сказала Гагиева.Всего обработано 97% протоколов УИК. В списки избирателей внесены 39 222 человека. Число избирателей, принявших участие в голосовании - 25 395 человека, что составляет 64,75 %, уточнила она.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.Спустя некоторое время после выборов в республике планируется референдум о ее объединении с Россией. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.
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выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия, александр гаглоев
12:17 09.05.2022 (обновлено: 13:01 09.05.2022)
 
Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии

Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии после подсчета 97 процентов голосов

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке № 23 в Цхинвале
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ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2% избирателей, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.
Выборы президента прошли в воскресенье. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики.
"Бибилов Анатолий Ильич - 11 434 (голосов - ред.), что составляет 43,30%. Гаглоев Алан Эдуардович - 15 867, что составляет 54,2%. Против всех 779, что составляет 2,5 %", - сказала Гагиева.
Всего обработано 97% протоколов УИК. В списки избирателей внесены 39 222 человека. Число избирателей, принявших участие в голосовании - 25 395 человека, что составляет 64,75 %, уточнила она.
На выборах главы республики на избирательном участке №6 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:57В мире
МИД РФ отреагировал на итоги выборов президента Южной Осетии
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.
Спустя некоторое время после выборов в республике планируется референдум о ее объединении с Россией. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.
 
Выборы в Южной Осетии — 2022В миреЮжная ОсетияАлександр Гаглоев
 
 
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