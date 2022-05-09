https://ria.ru/20220509/gagloev-1787625135.html

Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии

Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022

Гаглоев лидирует на выборах главы Южной Осетии

Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2%... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:17

2022-05-09T12:17

2022-05-09T13:01

выборы в южной осетии — 2022

в мире

южная осетия

александр гаглоев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787504672_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_41d79ba21056916ae4b5b2177b242b8f.jpg

ЦХИНВАЛ, 9 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборах в Южной Осетии, за него проголосовали 54,2% избирателей, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.Выборы президента прошли в воскресенье. Итоговая явка составила 68,2%, без учета данных за пределами республики."Бибилов Анатолий Ильич - 11 434 (голосов - ред.), что составляет 43,30%. Гаглоев Алан Эдуардович - 15 867, что составляет 54,2%. Против всех 779, что составляет 2,5 %", - сказала Гагиева.Всего обработано 97% протоколов УИК. В списки избирателей внесены 39 222 человека. Число избирателей, принявших участие в голосовании - 25 395 человека, что составляет 64,75 %, уточнила она.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре и поздравил Гаглоева с победой.Спустя некоторое время после выборов в республике планируется референдум о ее объединении с Россией. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не связана с желанием набрать очки перед выборами - это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/vybory-1787621115.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия, александр гаглоев