Рейтинг@Mail.ru
Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/evakuatsiya-1787704288.html
Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи человек
Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 09.05.2022
Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи человек
Порядка 1,3 тысячи жителей Попасной эвакуировали военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики и силы РФ в Первомайск за время боев за город,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:56
2022-05-09T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
луганская народная республика
первомайск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880472_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_dc518711f15d8467f55cbd3c2d82b913.jpg
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи жителей Попасной эвакуировали военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики и силы РФ в Первомайск за время боев за город, сообщил РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации."Первомайск продолжает принимать временных переселенцев из населенного пункта Попасная. Всего на утро сегодняшнего дня прибыло около 1,3 тысячи человек и в городе Первомайске чуть более 500 остаются в пунктах временного размещения", - рассказал Колягин.Он уточнил, что для беженцев власти ЛНР выделили из госрезерва продуктовые наборы, гуманитарной помощью помогают также общественники из РФ. По словам Колягина, на данный момент механизм эвакуации не изменился, людей вывозят только военнослужащие, контролирующие Попасную."Люди из Попасной, до которой порядка 10 километров прибывают только с помощью военнослужащих, потому как движение за городом Первомайск совсем не безопасно", - пояснил мэр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html
https://ria.ru/20220509/kontrol-1787685115.html
попасная
луганская народная республика
первомайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880472_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_e2f5416bba7675e1a93fbbf94edfd4c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, попасная, луганская народная республика, первомайск
22:56 09.05.2022
 
Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи человек

Около 1,3 тысячи жителей Попасной эвакуировали в Первомайск с начала активных боев

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы полка имени Ахмата Кадырова помогают эвакуироваться местным жителям из населенного пункта Попасная в ЛНР.
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова помогают эвакуироваться местным жителям из населенного пункта Попасная в ЛНР. - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова помогают эвакуироваться местным жителям из населенного пункта Попасная в ЛНР. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи жителей Попасной эвакуировали военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики и силы РФ в Первомайск за время боев за город, сообщил РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.
Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.
"Первомайск продолжает принимать временных переселенцев из населенного пункта Попасная. Всего на утро сегодняшнего дня прибыло около 1,3 тысячи человек и в городе Первомайске чуть более 500 остаются в пунктах временного размещения", - рассказал Колягин.
Он уточнил, что для беженцев власти ЛНР выделили из госрезерва продуктовые наборы, гуманитарной помощью помогают также общественники из РФ. По словам Колягина, на данный момент механизм эвакуации не изменился, людей вывозят только военнослужащие, контролирующие Попасную.
Бойцы спецподразделений из Чечни зачищают брошенные укрытия и базы
Вчера, 19:49Специальная военная операция на Украине
﻿Кадыров показал кадры из освобожденного города Попасная в ЛНР
"Люди из Попасной, до которой порядка 10 километров прибывают только с помощью военнослужащих, потому как движение за городом Первомайск совсем не безопасно", - пояснил мэр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 19:08Специальная военная операция на Украине
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаПервомайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала