https://ria.ru/20220509/evakuatsiya-1787704288.html

Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи человек

Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 09.05.2022

Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи человек

Порядка 1,3 тысячи жителей Попасной эвакуировали военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики и силы РФ в Первомайск за время боев за город,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:56

2022-05-09T22:56

2022-05-09T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

попасная

луганская народная республика

первомайск

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи жителей Попасной эвакуировали военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики и силы РФ в Первомайск за время боев за город, сообщил РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации."Первомайск продолжает принимать временных переселенцев из населенного пункта Попасная. Всего на утро сегодняшнего дня прибыло около 1,3 тысячи человек и в городе Первомайске чуть более 500 остаются в пунктах временного размещения", - рассказал Колягин.Он уточнил, что для беженцев власти ЛНР выделили из госрезерва продуктовые наборы, гуманитарной помощью помогают также общественники из РФ. По словам Колягина, на данный момент механизм эвакуации не изменился, людей вывозят только военнослужащие, контролирующие Попасную."Люди из Попасной, до которой порядка 10 километров прибывают только с помощью военнослужащих, потому как движение за городом Первомайск совсем не безопасно", - пояснил мэр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html

https://ria.ru/20220509/kontrol-1787685115.html

попасная

луганская народная республика

первомайск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, попасная, луганская народная республика, первомайск