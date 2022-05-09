https://ria.ru/20220509/estoniya-1787705218.html

В Эстонии 9 мая прошло спокойно, без серьезных инцидентов

В Эстонии 9 мая прошло спокойно, без серьезных инцидентов - РИА Новости, 09.05.2022

В Эстонии 9 мая прошло спокойно, без серьезных инцидентов

В Эстонии 9 мая в целом прошло спокойно без серьезных инцидентов, сообщила подполковник полиции Елена Мирошниченко из Пыхьяской префектуры. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:10

2022-05-09T23:10

2022-05-09T23:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. В Эстонии 9 мая в целом прошло спокойно без серьезных инцидентов, сообщила подполковник полиции Елена Мирошниченко из Пыхьяской префектуры."Можно сказать, что сегодняшний день прошел для полиции и нашей страны достаточно спокойно. Люди, которые хотели почтить память своих близких, пришли в Таллине к памятнику Воину-освободителю спокойно, возложили цветы, зажгли свечи и ушли", - сказала Мирошниченко порталу государственного телерадиовещания ERR."Были люди, которые пришли с георгиевскими ленточками. Полиция реагировала, пытались разговаривать с людьми. Люди не шли на контакт, и они были доставлены в отделение полиции. Однако большинство людей слушали полицию и запрещенные элементы убирали", - отметила Мирошниченко.По ее словам, такие случаи носили единичный характер, и подавляющее большинство людей прислушивались к полицейским. "Очень много людей, которые понимают, что сейчас провоцировать не стоит - времена не те", - добавила она.Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".

https://ria.ru/20220509/tallin-1787633222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эстония, в мире, таллин, день победы