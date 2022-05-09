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В Эстонии 9 мая прошло спокойно, без серьезных инцидентов - РИА Новости, 09.05.2022
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В Эстонии 9 мая прошло спокойно, без серьезных инцидентов
В Эстонии 9 мая прошло спокойно, без серьезных инцидентов - РИА Новости, 09.05.2022
В Эстонии 9 мая прошло спокойно, без серьезных инцидентов
В Эстонии 9 мая в целом прошло спокойно без серьезных инцидентов, сообщила подполковник полиции Елена Мирошниченко из Пыхьяской префектуры. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:10
2022-05-09T23:10
день победы — 2022
эстония
в мире
таллин
день победы
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. В Эстонии 9 мая в целом прошло спокойно без серьезных инцидентов, сообщила подполковник полиции Елена Мирошниченко из Пыхьяской префектуры."Можно сказать, что сегодняшний день прошел для полиции и нашей страны достаточно спокойно. Люди, которые хотели почтить память своих близких, пришли в Таллине к памятнику Воину-освободителю спокойно, возложили цветы, зажгли свечи и ушли", - сказала Мирошниченко порталу государственного телерадиовещания ERR."Были люди, которые пришли с георгиевскими ленточками. Полиция реагировала, пытались разговаривать с людьми. Люди не шли на контакт, и они были доставлены в отделение полиции. Однако большинство людей слушали полицию и запрещенные элементы убирали", - отметила Мирошниченко.По ее словам, такие случаи носили единичный характер, и подавляющее большинство людей прислушивались к полицейским. "Очень много людей, которые понимают, что сейчас провоцировать не стоит - времена не те", - добавила она.Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
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эстония, в мире, таллин, день победы
23:10 09.05.2022
 
В Эстонии 9 мая прошло спокойно, без серьезных инцидентов

Полиция заявила, что 9 мая прошло в Эстонии спокойно, без серьезных инцидентов

© Фото : Посольство России в ЭстонииПамятник Воину-Освободителю в Таллине
Памятник Воину-Освободителю в Таллине - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Посольство России в Эстонии
Памятник Воину-Освободителю в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. В Эстонии 9 мая в целом прошло спокойно без серьезных инцидентов, сообщила подполковник полиции Елена Мирошниченко из Пыхьяской префектуры.
"Можно сказать, что сегодняшний день прошел для полиции и нашей страны достаточно спокойно. Люди, которые хотели почтить память своих близких, пришли в Таллине к памятнику Воину-освободителю спокойно, возложили цветы, зажгли свечи и ушли", - сказала Мирошниченко порталу государственного телерадиовещания ERR.
"Были люди, которые пришли с георгиевскими ленточками. Полиция реагировала, пытались разговаривать с людьми. Люди не шли на контакт, и они были доставлены в отделение полиции. Однако большинство людей слушали полицию и запрещенные элементы убирали", - отметила Мирошниченко.
По ее словам, такие случаи носили единичный характер, и подавляющее большинство людей прислушивались к полицейским. "Очень много людей, которые понимают, что сейчас провоцировать не стоит - времена не те", - добавила она.
Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:07День Победы — 2022
Дипломаты в Таллине возложили венок к подножию "Бронзового солдата"
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
 
День Победы — 2022ЭстонияВ миреТаллинДень Победы
 
 
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