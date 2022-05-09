https://ria.ru/20220509/es-1787658167.html

Принятие Украины в ЕС может занять десятилетия, заявил Макрон

Принятие Украины в ЕС может занять десятилетия, заявил Макрон - РИА Новости, 09.05.2022

Принятие Украины в ЕС может занять десятилетия, заявил Макрон

Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:30

2022-05-09T15:30

2022-05-09T15:37

в мире

эммануэль макрон

украина

евросоюз

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление (Украины - ред.) в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз", - сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/borrel-1787596462.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эммануэль макрон, украина, евросоюз