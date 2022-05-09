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Движение на улицах в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Движение на улицах в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы
Движение на улицах в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Движение на улицах в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы
Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в понедельник из-за проведения Парада Победы и акции "Бессмертный полк", ограничения продлятся до окончания... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:30
2022-05-09T00:30
день победы — 2022
общество
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в понедельник из-за проведения Парада Победы и акции "Бессмертный полк", ограничения продлятся до окончания праздничных мероприятий, сообщает департамент транспорта Москвы.В департаменте уточнили, что перекрыты Волгоградский проспект, улицы Таганская, Солженицына, Марксистская, переулки Марксистский и Маяковского, Садовое кольцо, Проектируемый проезд № 3502, Софийская набережная, а также ближайшие к ним улицы в центре города.Маршруты наземного транспорта в центре города укорочены.В 10.00 на Красной площади состоится торжественный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.В 15.00 стартует акция "Бессмертный полк", москвичи с портретами участников Великой Отечественной войны пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.
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общество, день победы
00:30 09.05.2022
 
Движение на улицах в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы

© Виталий БелоусовУличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве
© Виталий Белоусов
Уличное украшение ко Дню Победы на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в понедельник из-за проведения Парада Победы и акции "Бессмертный полк", ограничения продлятся до окончания праздничных мероприятий, сообщает департамент транспорта Москвы.
В департаменте уточнили, что перекрыты Волгоградский проспект, улицы Таганская, Солженицына, Марксистская, переулки Марксистский и Маяковского, Садовое кольцо, Проектируемый проезд № 3502, Софийская набережная, а также ближайшие к ним улицы в центре города.
Маршруты наземного транспорта в центре города укорочены.
В 10.00 на Красной площади состоится торжественный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В 15.00 стартует акция "Бессмертный полк", москвичи с портретами участников Великой Отечественной войны пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.
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