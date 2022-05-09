https://ria.ru/20220509/dvizhenie-1787571742.html

Движение на улицах в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы

Движение на улицах в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Движение на улицах в центре Москвы ограничат из-за празднования Дня Победы

Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в понедельник из-за проведения Парада Победы и акции "Бессмертный полк", ограничения продлятся до окончания... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:30

2022-05-09T00:30

2022-05-09T00:30

день победы — 2022

общество

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы ограничат в понедельник из-за проведения Парада Победы и акции "Бессмертный полк", ограничения продлятся до окончания праздничных мероприятий, сообщает департамент транспорта Москвы.В департаменте уточнили, что перекрыты Волгоградский проспект, улицы Таганская, Солженицына, Марксистская, переулки Марксистский и Маяковского, Садовое кольцо, Проектируемый проезд № 3502, Софийская набережная, а также ближайшие к ним улицы в центре города.Маршруты наземного транспорта в центре города укорочены.В 10.00 на Красной площади состоится торжественный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.В 15.00 стартует акция "Бессмертный полк", москвичи с портретами участников Великой Отечественной войны пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.

https://ria.ru/20220509/kosmonavty-1787571573.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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