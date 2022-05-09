https://ria.ru/20220509/dozhd-1787599800.html
Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре
Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре - РИА Новости, 09.05.2022
Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре
Порывистый ветер, до плюс 11 градусов и кратковременный дождь ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:13
2022-05-09T10:13
2022-05-09T10:13
общество
день победы
погода
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, до плюс 11 градусов и кратковременный дождь ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами возможен кратковременный дождь, температура плюс 9-11 градусов в столице, плюс 7-12 по области. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220509/parad-1787597733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, день победы, погода, россия
Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре
В Москве в понедельник ожидаются дождь, порывистый ветер и до 11 градусов тепла
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, до плюс 11 градусов и кратковременный дождь ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами возможен кратковременный дождь, температура плюс 9-11 градусов в столице, плюс 7-12 по области. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.