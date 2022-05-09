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Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре - РИА Новости, 09.05.2022

Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре

Порывистый ветер, до плюс 11 градусов и кратковременный дождь ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:13

2022-05-09T10:13

2022-05-09T10:13

общество

день победы

погода

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, до плюс 11 градусов и кратковременный дождь ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами возможен кратковременный дождь, температура плюс 9-11 градусов в столице, плюс 7-12 по области. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, день победы, погода, россия