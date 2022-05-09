https://ria.ru/20220509/donetsk-1787575880.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в полвторого ночи обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T02:04

2022-05-09T02:04

2022-05-09T02:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в полвторого ночи обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донецк (днр), украина