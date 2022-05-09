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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 09.05.2022
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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в полвторого ночи обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T02:04
2022-05-09T02:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в полвторого ночи обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, россия, донецк (днр), украина
02:04 09.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в полвторого ночи обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... Пески - Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецк (ДНР)Украина
 
 
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