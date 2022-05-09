https://ria.ru/20220509/donbass-1787685963.html
"Ждали восемь лет". Как встретили День Победы в освобожденной Волновахе
"Ждали восемь лет". Как встретили День Победы в освобожденной Волновахе - РИА Новости, 09.05.2022
"Ждали восемь лет". Как встретили День Победы в освобожденной Волновахе
В Волновахе у братской могилы советских воинов впервые за восемь лет зажгли Вечный огонь. С 2014-го в День Победы на главной площади не звучали песни военных... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:56
2022-05-09T19:56
2022-05-09T22:48
волноваха
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
день победы
общество
праздник
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Мария Марикян. В Волновахе у братской могилы советских воинов впервые за восемь лет зажгли Вечный огонь. С 2014-го в День Победы на главной площади не звучали песни военных лет, георгиевские ленты были под запретом. О том, как там праздновали сегодня, — в репортаже РИА Новости.Вечный огонь"Славься, республика наша народная! Славься, любимый шахтерский Донбасс!" Под гимн ДНР жители Волновахи развернули и понесли к братской могиле советских солдат десятиметровую георгиевскую ленту. В колонне были и сотрудники МЧС России, которые восстанавливают инфраструктуру города."Жаль, что сынок сейчас не рядом. Он у меня танкистом был, погиб в 2014-м под Луганском. Батальон "Заря". Пошел одним из первых защищать нас, — говорит пенсионер Владимир Коханов. — Здесь с тех пор поселились националисты. Они чествовали Степана Бандеру, и нас заставляли… Уже думал, больше не услышу в этот день наши советские песни!"Из-за угрозы обстрелов шествие "Бессмертного полка" отменили. Главное событие — зажжение Вечного огня, частицу которого доставили активисты ОНФ с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Торжественное мероприятие открыл глава администрации Докучаевска Александр Качанов, руководивший городом во время активных боевых действий. "Советские люди разбили немецко-фашистских захватчиков. Мы — народ-победитель. А значит, одержим победу и в этой борьбе против националистических и нацистских формирований. С Днем Победы!" — сказал он.Глава Волновахи Константин Зинченко пообещал в кратчайшие сроки наладить инфраструктуру. "Главное, здоровья, терпения и мужества в это непростое время. Мы вместе с российскими друзьями восстановим город. Я в это твердо верю", — подчеркнул он."Теперь можно вздохнуть спокойно"Праздник продолжился на центральной площади. Недавно ее назвали в честь полковника Владимира Жоги — командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР. Он погиб 5 марта в Волновахе, когда помогал мирным жителям покинуть зону боев. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики — посмертно.На сцене выступают педагоги местной школы искусств. Во время боев там тоже обосновались националисты. Здание посекло осколками, стены проломлены, окна выбиты."До последнего сомневались, что концерт получится. Массовые мероприятия пока под запретом, — объясняет Екатерина, преподаватель по классу скрипки. — Мы очень рады, что праздник все же состоялся. Долго ждали. Нас на той стороне называют предателями, но стараемся не обращать на это внимания. Я лично видела, как националисты пригоняли технику, занимали позиции между жилых домов, стреляли по своим. Теперь их здесь, слава богу, нет, можно вздохнуть спокойно".Историческая памятьДо 2014-го в Волновахе на каждый День Победы было не протолкнуться."Я играл в духовом оркестре. Отмечали с размахом, с душой. И нам все это запретили. На улицы, конечно, выходили. Но без георгиевской ленточки. Наденешь — побьют. Или уголовку повесят", — вспоминает Алексей.Засевшие в Волновахе националисты, по словам местных, совершали акты вандализма."На въезде в город — братская могила. Памятник осквернили. Как-то его выкрасили в черный цвет. Это в разбитом парке, где были прилеты. Им хоть бы что — не ухаживали, — возмущается Яна Чепикова. — Депутаты Народного совета восстановили — 7 мая провели митинг. Очень трогательно — сложно было сдержать эмоции, у всех слезы на глазах".Также благодаря волонтерам и депутатам привели в порядок сквер на площади перед автовокзалом, где стоит танк Т-34. Мемориальная табличка уцелела: "Слава гвардейцам-танкистам, освободителям города Волновахи".В марте и апреле здесь были очень тяжелые бои. Осталось много сожженной техники, сразу несколько украинских Т-64. Теперь площадь расчистили. "Благодаря МЧС России. Местные тоже вышли на субботник. Все убрали, подмели, даже известь где-то раздобыли — белили стены", — добавляет Яна.Памятник детям войны и труженикам, установленный в прошлом году по инициативе волновахского совета ветеранов, тоже пострадал."Посмотрите на этого мальчика, это я", — указывает тростью 95-летний Владимир Иванович Стадник на фотографию детей, собирающих колоски в поле."Мы жили в Петровке под Волновахой. С матерью поехали на Западную Украину, началась война, там и остались. Мама работала в поле. Я собирал колоски. Ужасы тех лет не забудешь, — вздыхает Владимир Иванович. — Кто знал, что и на старости лет придется прятаться в подвалах. Да еще от тех, кого считал за своих".Его единственное желание — чтобы поскорее все наладилось. Под Волновахой ВСУ до сих пор обстреливают села — слышно и в центре. Тем не менее люди уже чувствуют себя в безопасности и верят, что в город вернутся те, кто уехал.
волноваха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787685472_120:176:1179:970_1920x0_80_0_0_a5778bd4d92f28ed924a0d3fae641190.jpg
В Волновахе зажгли Вечный огонь
В освобожденном городе Волноваха в ДНР зажгли вечный огонь
2022-05-09T19:56
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волноваха, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы, общество, праздник
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Мария Марикян. В Волновахе у братской могилы советских воинов впервые за восемь лет зажгли Вечный огонь. С 2014-го в День Победы на главной площади не звучали песни военных лет, георгиевские ленты были под запретом. О том, как там праздновали сегодня, — в репортаже РИА Новости.
Вечный огонь
"Славься, республика наша народная! Славься, любимый шахтерский Донбасс!" Под гимн ДНР жители Волновахи развернули и понесли к братской могиле советских солдат десятиметровую георгиевскую ленту. В колонне были и сотрудники МЧС России, которые восстанавливают инфраструктуру города.
"Жаль, что сынок сейчас не рядом. Он у меня танкистом был, погиб в 2014-м под Луганском. Батальон "Заря". Пошел одним из первых защищать нас, — говорит пенсионер Владимир Коханов. — Здесь с тех пор поселились националисты. Они чествовали Степана Бандеру, и нас заставляли… Уже думал, больше не услышу в этот день наши советские песни!"
Из-за угрозы обстрелов шествие "Бессмертного полка" отменили. Главное событие — зажжение Вечного огня, частицу которого доставили активисты ОНФ с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Торжественное мероприятие открыл глава администрации Докучаевска Александр Качанов, руководивший городом во время активных боевых действий. "Советские люди разбили немецко-фашистских захватчиков. Мы — народ-победитель. А значит, одержим победу и в этой борьбе против националистических и нацистских формирований. С Днем Победы!" — сказал он.
Глава Волновахи Константин Зинченко пообещал в кратчайшие сроки наладить инфраструктуру. "Главное, здоровья, терпения и мужества в это непростое время. Мы вместе с российскими друзьями восстановим город. Я в это твердо верю", — подчеркнул он.
"Теперь можно вздохнуть спокойно"
Праздник продолжился на центральной площади. Недавно ее назвали в честь полковника Владимира Жоги — командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР. Он погиб 5 марта в Волновахе, когда помогал мирным жителям покинуть зону боев. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики — посмертно.
"Он героически погиб, спасая в том числе жителей дома на Менделеева, 21 А. Корректировщики и снайперы — националисты — расположились на верхних этажах, нас удерживали в подвалах под угрозой расстрела. Мы для них были живым щитом, — рассказывает Марина из того самого дома. — Также вокруг здания шныряли танки — выехали, постреляли и снова спрятались за стенами. А Жога пошел напролом, чтобы нас спасти. Настоящий герой. Очень жаль, что сегодня его нет рядом с нами".
На сцене выступают педагоги местной школы искусств. Во время боев там тоже обосновались националисты. Здание посекло осколками, стены проломлены, окна выбиты.
"До последнего сомневались, что концерт получится. Массовые мероприятия пока под запретом, — объясняет Екатерина, преподаватель по классу скрипки. — Мы очень рады, что праздник все же состоялся. Долго ждали. Нас на той стороне называют предателями, но стараемся не обращать на это внимания. Я лично видела, как националисты пригоняли технику, занимали позиции между жилых домов, стреляли по своим. Теперь их здесь, слава богу, нет, можно вздохнуть спокойно".
Историческая память
До 2014-го в Волновахе на каждый День Победы было не протолкнуться.
"Я играл в духовом оркестре. Отмечали с размахом, с душой. И нам все это запретили. На улицы, конечно, выходили. Но без георгиевской ленточки. Наденешь — побьют. Или уголовку повесят", — вспоминает Алексей.
Засевшие в Волновахе националисты, по словам местных, совершали акты вандализма.
"На въезде в город — братская могила. Памятник осквернили. Как-то его выкрасили в черный цвет. Это в разбитом парке, где были прилеты. Им хоть бы что — не ухаживали, — возмущается Яна Чепикова. — Депутаты Народного совета восстановили — 7 мая провели митинг. Очень трогательно — сложно было сдержать эмоции, у всех слезы на глазах".
Также благодаря волонтерам и депутатам привели в порядок сквер на площади перед автовокзалом, где стоит танк Т-34. Мемориальная табличка уцелела: "Слава гвардейцам-танкистам, освободителям города Волновахи".
В марте и апреле здесь были очень тяжелые бои. Осталось много сожженной техники, сразу несколько украинских Т-64. Теперь площадь расчистили. "Благодаря МЧС России. Местные тоже вышли на субботник. Все убрали, подмели, даже известь где-то раздобыли — белили стены", — добавляет Яна.
Памятник детям войны и труженикам, установленный в прошлом году по инициативе волновахского совета ветеранов, тоже пострадал.
"Посмотрите на этого мальчика, это я", — указывает тростью 95-летний Владимир Иванович Стадник на фотографию детей, собирающих колоски в поле.
"Мы жили в Петровке под Волновахой. С матерью поехали на Западную Украину, началась война, там и остались. Мама работала в поле. Я собирал колоски. Ужасы тех лет не забудешь, — вздыхает Владимир Иванович. — Кто знал, что и на старости лет придется прятаться в подвалах. Да еще от тех, кого считал за своих".
Его единственное желание — чтобы поскорее все наладилось. Под Волновахой ВСУ до сих пор обстреливают села — слышно и в центре. Тем не менее люди уже чувствуют себя в безопасности и верят, что в город вернутся те, кто уехал.