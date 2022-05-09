https://ria.ru/20220509/donbass-1787685963.html

"Ждали восемь лет". Как встретили День Победы в освобожденной Волновахе

"Ждали восемь лет". Как встретили День Победы в освобожденной Волновахе - РИА Новости, 09.05.2022

"Ждали восемь лет". Как встретили День Победы в освобожденной Волновахе

В Волновахе у братской могилы советских воинов впервые за восемь лет зажгли Вечный огонь. С 2014-го в День Победы на главной площади не звучали песни военных... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:56

2022-05-09T19:56

2022-05-09T22:48

волноваха

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

день победы

общество

праздник

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Мария Марикян. В Волновахе у братской могилы советских воинов впервые за восемь лет зажгли Вечный огонь. С 2014-го в День Победы на главной площади не звучали песни военных лет, георгиевские ленты были под запретом. О том, как там праздновали сегодня, — в репортаже РИА Новости.Вечный огонь"Славься, республика наша народная! Славься, любимый шахтерский Донбасс!" Под гимн ДНР жители Волновахи развернули и понесли к братской могиле советских солдат десятиметровую георгиевскую ленту. В колонне были и сотрудники МЧС России, которые восстанавливают инфраструктуру города."Жаль, что сынок сейчас не рядом. Он у меня танкистом был, погиб в 2014-м под Луганском. Батальон "Заря". Пошел одним из первых защищать нас, — говорит пенсионер Владимир Коханов. — Здесь с тех пор поселились националисты. Они чествовали Степана Бандеру, и нас заставляли… Уже думал, больше не услышу в этот день наши советские песни!"Из-за угрозы обстрелов шествие "Бессмертного полка" отменили. Главное событие — зажжение Вечного огня, частицу которого доставили активисты ОНФ с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Торжественное мероприятие открыл глава администрации Докучаевска Александр Качанов, руководивший городом во время активных боевых действий. "Советские люди разбили немецко-фашистских захватчиков. Мы — народ-победитель. А значит, одержим победу и в этой борьбе против националистических и нацистских формирований. С Днем Победы!" — сказал он.Глава Волновахи Константин Зинченко пообещал в кратчайшие сроки наладить инфраструктуру. "Главное, здоровья, терпения и мужества в это непростое время. Мы вместе с российскими друзьями восстановим город. Я в это твердо верю", — подчеркнул он."Теперь можно вздохнуть спокойно"Праздник продолжился на центральной площади. Недавно ее назвали в честь полковника Владимира Жоги — командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР. Он погиб 5 марта в Волновахе, когда помогал мирным жителям покинуть зону боев. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики — посмертно.На сцене выступают педагоги местной школы искусств. Во время боев там тоже обосновались националисты. Здание посекло осколками, стены проломлены, окна выбиты."До последнего сомневались, что концерт получится. Массовые мероприятия пока под запретом, — объясняет Екатерина, преподаватель по классу скрипки. — Мы очень рады, что праздник все же состоялся. Долго ждали. Нас на той стороне называют предателями, но стараемся не обращать на это внимания. Я лично видела, как националисты пригоняли технику, занимали позиции между жилых домов, стреляли по своим. Теперь их здесь, слава богу, нет, можно вздохнуть спокойно".Историческая памятьДо 2014-го в Волновахе на каждый День Победы было не протолкнуться."Я играл в духовом оркестре. Отмечали с размахом, с душой. И нам все это запретили. На улицы, конечно, выходили. Но без георгиевской ленточки. Наденешь — побьют. Или уголовку повесят", — вспоминает Алексей.Засевшие в Волновахе националисты, по словам местных, совершали акты вандализма."На въезде в город — братская могила. Памятник осквернили. Как-то его выкрасили в черный цвет. Это в разбитом парке, где были прилеты. Им хоть бы что — не ухаживали, — возмущается Яна Чепикова. — Депутаты Народного совета восстановили — 7 мая провели митинг. Очень трогательно — сложно было сдержать эмоции, у всех слезы на глазах".Также благодаря волонтерам и депутатам привели в порядок сквер на площади перед автовокзалом, где стоит танк Т-34. Мемориальная табличка уцелела: "Слава гвардейцам-танкистам, освободителям города Волновахи".В марте и апреле здесь были очень тяжелые бои. Осталось много сожженной техники, сразу несколько украинских Т-64. Теперь площадь расчистили. "Благодаря МЧС России. Местные тоже вышли на субботник. Все убрали, подмели, даже известь где-то раздобыли — белили стены", — добавляет Яна.Памятник детям войны и труженикам, установленный в прошлом году по инициативе волновахского совета ветеранов, тоже пострадал."Посмотрите на этого мальчика, это я", — указывает тростью 95-летний Владимир Иванович Стадник на фотографию детей, собирающих колоски в поле."Мы жили в Петровке под Волновахой. С матерью поехали на Западную Украину, началась война, там и остались. Мама работала в поле. Я собирал колоски. Ужасы тех лет не забудешь, — вздыхает Владимир Иванович. — Кто знал, что и на старости лет придется прятаться в подвалах. Да еще от тех, кого считал за своих".Его единственное желание — чтобы поскорее все наладилось. Под Волновахой ВСУ до сих пор обстреливают села — слышно и в центре. Тем не менее люди уже чувствуют себя в безопасности и верят, что в город вернутся те, кто уехал.

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донецкая народная республика

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Волновахе зажгли Вечный огонь В освобожденном городе Волноваха в ДНР зажгли вечный огонь 2022-05-09T19:56 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

волноваха, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы, общество, праздник