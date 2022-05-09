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СК расследует обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/donbass-1787671222.html
СК расследует обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая
СК расследует обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая - РИА Новости, 09.05.2022
СК расследует обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими силовиками Донбасса и Херсона в День Победы, установить всех причастных,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:10
2022-05-09T17:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими силовиками Донбасса и Херсона в День Победы, установить всех причастных, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям расследовать и установить причастных из числа украинских силовиков, обстреливавших 9 мая, в День Победы, населенные пункты ДНР и ЛНР, а также Херсон", - говорится в сообщении.Добавляется, что, по информации милиции ЛНР, в День Победы украинские нацисты с использованием ракетного комплекса "Точка-У" обстреляли жилой район населенного пункта Новая Астрахань. Отмечается, что тактическая ракета сбита на подлете к населенному пункту, жертв среди мирного населения нет.По данным ведомства, украинские нацисты продолжали обстрел населенных пунктов ДНР, а также пытались нанести удар по Херсону.Предварительно, ПВО России удалось сбить восемь ракет над городом, уточняет СК РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/terror-1787650861.html
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владимир путин, россия, донбасс, херсон, следственный комитет россии (ск рф), в мире
17:10 09.05.2022
 
СК расследует обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Донбасса и Херсона со стороны ВСУ 9 мая

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими силовиками Донбасса и Херсона в День Победы, установить всех причастных, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям расследовать и установить причастных из числа украинских силовиков, обстреливавших 9 мая, в День Победы, населенные пункты ДНР и ЛНР, а также Херсон", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что, по информации милиции ЛНР, в День Победы украинские нацисты с использованием ракетного комплекса "Точка-У" обстреляли жилой район населенного пункта Новая Астрахань. Отмечается, что тактическая ракета сбита на подлете к населенному пункту, жертв среди мирного населения нет.
По данным ведомства, украинские нацисты продолжали обстрел населенных пунктов ДНР, а также пытались нанести удар по Херсону.
Предварительно, ПВО России удалось сбить восемь ракет над городом, уточняет СК РФ.
"Следствием совместно с коллегами из правоохранительных органов двух народных республик будут приняты меры к поименному установлению лиц - пособников киевского режима, отдавших и выполнивших преступные приказы, направленные на уничтожение мирного населения", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонбассХерсонСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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