https://ria.ru/20220509/donbass-1787671222.html

СК расследует обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая

СК расследует обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая - РИА Новости, 09.05.2022

СК расследует обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими силовиками Донбасса и Херсона в День Победы, установить всех причастных,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:10

2022-05-09T17:10

2022-05-09T17:10

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донбасс

херсон

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими силовиками Донбасса и Херсона в День Победы, установить всех причастных, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям расследовать и установить причастных из числа украинских силовиков, обстреливавших 9 мая, в День Победы, населенные пункты ДНР и ЛНР, а также Херсон", - говорится в сообщении.Добавляется, что, по информации милиции ЛНР, в День Победы украинские нацисты с использованием ракетного комплекса "Точка-У" обстреляли жилой район населенного пункта Новая Астрахань. Отмечается, что тактическая ракета сбита на подлете к населенному пункту, жертв среди мирного населения нет.По данным ведомства, украинские нацисты продолжали обстрел населенных пунктов ДНР, а также пытались нанести удар по Херсону.Предварительно, ПВО России удалось сбить восемь ракет над городом, уточняет СК РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/terror-1787650861.html

https://ria.ru/20220509/donbass-1787659978.html

россия

донбасс

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донбасс, херсон, следственный комитет россии (ск рф), в мире