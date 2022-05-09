https://ria.ru/20220509/donbass-1787616352.html
Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса
Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса - РИА Новости, 09.05.2022
Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса
Минстрой РФ начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Минстрой РФ начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин."Начал", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Файзуллин отметил, что специалисты Минстроя уже работают и проводят оценку ситуации, недавно в Донбассе побывал его заместитель.Он добавил, что пока не может назвать конкретных цифр.
https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html
https://ria.ru/20220505/volontery-1787066397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
11:28 09.05.2022 (обновлено: 11:38 09.05.2022)
Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса
Минстрой оценит затраты на восстановление инфраструктуры Донбасса