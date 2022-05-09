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Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/donbass-1787616352.html
Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса
Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса - РИА Новости, 09.05.2022
Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса
Минстрой РФ начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:28
2022-05-09T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Минстрой РФ начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин."Начал", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Файзуллин отметил, что специалисты Минстроя уже работают и проводят оценку ситуации, недавно в Донбассе побывал его заместитель.Он добавил, что пока не может назвать конкретных цифр.
https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html
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в мире, донбасс, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
11:28 09.05.2022 (обновлено: 11:38 09.05.2022)
 
Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса

Минстрой оценит затраты на восстановление инфраструктуры Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители убирают мусор на улице к празднованию 9 Мая в Мариуполе
Местные жители убирают мусор на улице к празднованию 9 Мая в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Местные жители убирают мусор на улице к празднованию 9 Мая в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Минстрой РФ начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин.
"Начал", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетили город Волноваху - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 15:19Специальная военная операция на Украине
Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса
Файзуллин отметил, что специалисты Минстроя уже работают и проводят оценку ситуации, недавно в Донбассе побывал его заместитель.
Он добавил, что пока не может назвать конкретных цифр.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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