https://ria.ru/20220509/donbass-1787616352.html

Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса

Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса - РИА Новости, 09.05.2022

Минстрой оценит затраты на восстановление Донбасса

Минстрой РФ начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:28

2022-05-09T11:28

2022-05-09T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Минстрой РФ начал оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры Донбасса, сообщил журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин."Начал", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Файзуллин отметил, что специалисты Минстроя уже работают и проводят оценку ситуации, недавно в Донбассе побывал его заместитель.Он добавил, что пока не может назвать конкретных цифр.

https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html

https://ria.ru/20220505/volontery-1787066397.html

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)