13:12 09.05.2022 (обновлено: 13:26 09.05.2022)
Украинские войска обстреляли школу-интернат в Докучаевске
Украинские войска обстреляли школу и хлебозавод в Докучаевске
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы . Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу-интернат и хлебозавод в городе Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали школу-интернат в Докучаевске. Украинские боевики обстреляли школу-интернат и хлебозавод по улице Ленина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Кроме того, отмечается, что в результате обстрела были повреждены семь жилых домов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.