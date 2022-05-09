https://ria.ru/20220509/dokuchaevsk-1787634199.html

Украинские войска обстреляли школу-интернат в Докучаевске

Украинские войска обстреляли школу-интернат в Докучаевске - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские войска обстреляли школу-интернат в Докучаевске

Украинские войска обстреляли школу-интернат и хлебозавод в городе Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:12

2022-05-09T13:12

2022-05-09T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

днр

докучаевск

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу-интернат и хлебозавод в городе Докучаевск в Донецкой народной республике, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали школу-интернат в Докучаевске. Украинские боевики обстреляли школу-интернат и хлебозавод по улице Ленина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела были повреждены семь жилых домов.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в 10.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Докучаевск, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/postradavshie-1787553377.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, докучаевск