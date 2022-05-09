https://ria.ru/20220509/dobrovoltsy-1787678778.html
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс - РИА Новости, 09.05.2022
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс для оказания медицинской помощи, в том числе в местах боевых действий, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:06
2022-05-09T18:06
2022-05-09T18:06
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
республика крым
врачи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс для оказания медицинской помощи, в том числе в местах боевых действий, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."По собственной инициативе 32 человека отправились в Донбасс, в том числе в шесть горячих точек прямо в зоне боевых действий", - сказал Константинов журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787427901.html
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донбасс, украина, республика крым, врачи
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс