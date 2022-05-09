Рейтинг@Mail.ru
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/dobrovoltsy-1787678778.html
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс - РИА Новости, 09.05.2022
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс для оказания медицинской помощи, в том числе в местах боевых действий, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:06
2022-05-09T18:06
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
республика крым
врачи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс для оказания медицинской помощи, в том числе в местах боевых действий, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."По собственной инициативе 32 человека отправились в Донбасс, в том числе в шесть горячих точек прямо в зоне боевых действий", - сказал Константинов журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787427901.html
донбасс
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, украина, республика крым, врачи
18:06 09.05.2022
 
Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс

Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс

© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Крымские врачи отправились добровольцами в Донбасс для оказания медицинской помощи, в том числе в местах боевых действий, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"По собственной инициативе 32 человека отправились в Донбасс, в том числе в шесть горячих точек прямо в зоне боевых действий", - сказал Константинов журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 19:35Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаРеспублика Крымврачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала