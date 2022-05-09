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Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с Россией - РИА Новости, 09.05.2022
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Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с Россией
Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с Россией - РИА Новости, 09.05.2022
Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо сохранять канал диалога с Россией по Украине, в том числе по просьбе Владимира Зеленского. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:35
2022-05-09T23:36
в мире
франция
украина
донбасс
жан-ив ле дриан
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо сохранять канал диалога с Россией по Украине, в том числе по просьбе Владимира Зеленского."Нужно сохранять канал диалога (с президентом России Владимиром Путиным - ред.). Это как раз то, что пытается делать президент Макрон… в том числе и потому, что Зеленский просит его это делать. Ведь президент Путин не хочет разговаривать с Зеленским", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV в ответ на вопрос о том, нужно ли Франции поддерживать диалог с Путиным.Французский министр также выразил мнение, что военные действия на Украине будут долгими и тяжелыми, не исключив, что они могут длиться годы.Последний раз Макрон и Путин провели телефонный разговор 3 мая. По данным французских СМИ, он продлился 2 часа 10 минут.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, франция, украина, донбасс, жан-ив ле дриан, владимир зеленский
23:35 09.05.2022 (обновлено: 23:36 09.05.2022)
 
Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с Россией

Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог по Украине с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо сохранять канал диалога с Россией по Украине, в том числе по просьбе Владимира Зеленского.
"Нужно сохранять канал диалога (с президентом России Владимиром Путиным - ред.). Это как раз то, что пытается делать президент Макрон… в том числе и потому, что Зеленский просит его это делать. Ведь президент Путин не хочет разговаривать с Зеленским", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV в ответ на вопрос о том, нужно ли Франции поддерживать диалог с Путиным.
Французский министр также выразил мнение, что военные действия на Украине будут долгими и тяжелыми, не исключив, что они могут длиться годы.
Последний раз Макрон и Путин провели телефонный разговор 3 мая. По данным французских СМИ, он продлился 2 часа 10 минут.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 20:57
Макрон: Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины
 
В миреФранцияУкраинаДонбассЖан-Ив Ле ДрианВладимир Зеленский
 
 
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