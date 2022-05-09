https://ria.ru/20220509/dialog-1787706578.html

Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с Россией

Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с Россией - РИА Новости, 09.05.2022

Глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо сохранять канал диалога с Россией по Украине, в том числе по просьбе Владимира Зеленского. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:35

2022-05-09T23:35

2022-05-09T23:36

в мире

франция

украина

донбасс

жан-ив ле дриан

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_411707ab0ba1d06f36a70965ee828ef0.jpg

ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо сохранять канал диалога с Россией по Украине, в том числе по просьбе Владимира Зеленского."Нужно сохранять канал диалога (с президентом России Владимиром Путиным - ред.). Это как раз то, что пытается делать президент Макрон… в том числе и потому, что Зеленский просит его это делать. Ведь президент Путин не хочет разговаривать с Зеленским", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV в ответ на вопрос о том, нужно ли Франции поддерживать диалог с Путиным.Французский министр также выразил мнение, что военные действия на Украине будут долгими и тяжелыми, не исключив, что они могут длиться годы.Последний раз Макрон и Путин провели телефонный разговор 3 мая. По данным французских СМИ, он продлился 2 часа 10 минут.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/peregovory-1787694458.html

франция

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, донбасс, жан-ив ле дриан, владимир зеленский