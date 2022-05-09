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Боюсь стать финансово зависимой от мужа, когда уйду в декрет
Боюсь стать финансово зависимой от мужа, когда уйду в декрет - РИА Новости, 09.05.2022
Боюсь стать финансово зависимой от мужа, когда уйду в декрет
У Наталии прекрасные отношения с мужем, за исключением одной проблемы – у них в семье не принято говорить о деньгах. Это не вызывало дискомфорта, пока Наталия не забеременела. Сейчас она волнуется, что после выхода в декрет "сядет мужу на шею". Как нарушить табу на обсуждение денег? Как правильно вести семейный бюджет? И что значит "зарплата мамы"?
2022-05-09T12:00
2022-05-09T12:00
2022-05-09T10:29
страхи
подкаст
наталья лосева
деньги
финансы
психология богатства
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Боюсь стать финансово зависимой от мужа, когда уйду в декрет
У Наталии прекрасные отношения с мужем, за исключением одной проблемы – у них в семье не принято говорить о деньгах. Это не вызывало дискомфорта, пока Наталия не забеременела. Сейчас она волнуется, что после выхода в декрет "сядет мужу на шею". Как нарушить табу на обсуждение денег? Как правильно вести семейный бюджет? И что значит "зарплата мамы"?
audio/mpeg
Боюсь стать финансово зависимой от мужа, когда уйду в декрет
У Наталии прекрасные отношения с мужем, за исключением одной проблемы – у них в семье не принято говорить о деньгах. Это не вызывало дискомфорта, пока Наталия не забеременела. Сейчас она волнуется, что после выхода в декрет "сядет мужу на шею". Как нарушить табу на обсуждение денег? Как правильно вести семейный бюджет? И что значит "зарплата мамы"?
audio/mpeg
Ситуацию героини эпизода Наталии разбирают: клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, наталья лосева, деньги, финансы, психология богатства, аудио
Боюсь стать финансово зависимой от мужа, когда уйду в декрет
У Наталии прекрасные отношения с мужем, за исключением одной проблемы – у них в семье не принято говорить о деньгах. Это не вызывало дискомфорта, пока Наталия не забеременела. Сейчас она волнуется, что после выхода в декрет "сядет мужу на шею". Как нарушить табу на обсуждение денег? Как правильно вести семейный бюджет? И что значит "зарплата мамы"?