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В Дагестане прошло шествие "Бессмертный полк"

В Дагестане прошло шествие "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Дагестане прошло шествие "Бессмертный полк"

Около 135 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Дагестане, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:30

2022-05-09T20:30

2022-05-09T20:30

день победы — 2022

общество

сергей меликов

махачкала

день победы

республика дагестан

акция "бессмертный полк"

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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Около 135 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Дагестане, сообщает пресс-служба главы региона."Колонна, в составе которой было около 28 тысяч дагестанцев (в Махачкале - ред.), начала свой путь с центральной площади столицы и направилась к Родопскому бульвару, где был организован праздничный концерт "С песней к Победе". В целом по республике "Бессмертный полк" объединил 135 тысяч человек", - говорится в сообщении.Возглавил шествие в Махачкале глава Дагестана Сергей Меликов с портретом дедушки - Нур-Магомеда Меликова, который внес свой вклад в Великую Победу.

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей меликов, махачкала, день победы, республика дагестан, акция "бессмертный полк"