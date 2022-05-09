Рейтинг@Mail.ru
В Чите прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/chita-1787582179.html
В Чите прошел парад Победы
В Чите прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Чите прошел парад Победы
Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Чите под дождем и снегом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:17
2022-05-09T06:31
день победы — 2022
общество
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64464/58/644645820_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_9f145a60e22fb0b7f6fc419ac6f730ec.jpg
ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Чите под дождем и снегом, передает корреспондент РИА Новости."Ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие воины, сегодня мы празднуем День Победы. Десятков миллионов человек уже нет с нами, но они живут в нашей памяти. Сегодня для победы нам нужно единство, единство ценностей", - сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время выступления.Пешую колонну открывала рота барабанщиц. Впервые по площади во время парада проехали модернизированные танки Т-72Б3, открыл механизированную колонну легендарный танк Т-34.Также зрители смогли увидеть пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетных систем С-300ПС, самоходные огневые установки "Бук-М1", буксируемые гаубицы "Мста-Б", снегоболотоходы "Алеут", установки разминирования УР-77, бронемашины "Тайфун".В параде приняли участие 2 тысячи военнослужащих и 50 единиц военной и специализированной техники.
https://ria.ru/20220509/gavana-1787579925.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64464/58/644645820_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_c0b3cb42cfef755ae44e84a8330e13e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, день победы
06:17 09.05.2022 (обновлено: 06:31 09.05.2022)
 
В Чите прошел парад Победы

В Чите прошел парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Андрей КозловПарад Победы в Чите
Парад Победы в Чите - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Андрей Козлов
Парад Победы в Чите. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Чите под дождем и снегом, передает корреспондент РИА Новости.
"Ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие воины, сегодня мы празднуем День Победы. Десятков миллионов человек уже нет с нами, но они живут в нашей памяти. Сегодня для победы нам нужно единство, единство ценностей", - сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время выступления.
Пешую колонну открывала рота барабанщиц. Впервые по площади во время парада проехали модернизированные танки Т-72Б3, открыл механизированную колонну легендарный танк Т-34.
Также зрители смогли увидеть пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетных систем С-300ПС, самоходные огневые установки "Бук-М1", буксируемые гаубицы "Мста-Б", снегоболотоходы "Алеут", установки разминирования УР-77, бронемашины "Тайфун".
В параде приняли участие 2 тысячи военнослужащих и 50 единиц военной и специализированной техники.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
04:53День Победы — 2022
В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк"
 
День Победы — 2022ОбществоДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала