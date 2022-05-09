https://ria.ru/20220509/chita-1787582179.html
В Чите прошел парад Победы
В Чите прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Чите прошел парад Победы
Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Чите под дождем и снегом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:17
2022-05-09T06:17
2022-05-09T06:31
день победы — 2022
общество
день победы
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ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Чите под дождем и снегом, передает корреспондент РИА Новости."Ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие воины, сегодня мы празднуем День Победы. Десятков миллионов человек уже нет с нами, но они живут в нашей памяти. Сегодня для победы нам нужно единство, единство ценностей", - сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время выступления.Пешую колонну открывала рота барабанщиц. Впервые по площади во время парада проехали модернизированные танки Т-72Б3, открыл механизированную колонну легендарный танк Т-34.Также зрители смогли увидеть пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетных систем С-300ПС, самоходные огневые установки "Бук-М1", буксируемые гаубицы "Мста-Б", снегоболотоходы "Алеут", установки разминирования УР-77, бронемашины "Тайфун".В параде приняли участие 2 тысячи военнослужащих и 50 единиц военной и специализированной техники.
https://ria.ru/20220509/gavana-1787579925.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, день победы
06:17 09.05.2022 (обновлено: 06:31 09.05.2022)
В Чите прошел парад Победы
В Чите прошел парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Чите под дождем и снегом, передает корреспондент РИА Новости.
"Ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие воины, сегодня мы празднуем День Победы. Десятков миллионов человек уже нет с нами, но они живут в нашей памяти. Сегодня для победы нам нужно единство, единство ценностей", - сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время выступления.
Пешую колонну открывала рота барабанщиц. Впервые по площади во время парада проехали модернизированные танки Т-72Б3
, открыл механизированную колонну легендарный танк Т-34
.
Также зрители смогли увидеть пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетных систем С-300ПС
, самоходные огневые установки "Бук-М1", буксируемые гаубицы "Мста-Б", снегоболотоходы "Алеут", установки разминирования УР-77, бронемашины "Тайфун".
В параде приняли участие 2 тысячи военнослужащих и 50 единиц военной и специализированной техники.