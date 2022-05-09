https://ria.ru/20220509/but-1787616655.html

Фадеев не исключил обмена Бута

Фадеев не исключил обмена Бута - РИА Новости, 09.05.2022

Фадеев не исключил обмена Бута

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев не исключил обмен Виктора Бута на фоне обмена Константина Ярошенко, с которым, "казалось, РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:30

2022-05-09T11:30

2022-05-09T11:39

в мире

сша

виктор бут

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев не исключил обмен Виктора Бута на фоне обмена Константина Ярошенко, с которым, "казалось, тема забыта"."Я думаю, что возможен, потому что Константин Ярошенко больше 10 лет сидел, и казалось, что тема забыта. Обмен произошел, и что-то может быть в этом роде с Бутом", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос РИА Новости.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся 27 апреля в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20220421/obmen-1784632693.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/yaroshenko-1786834563.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, виктор бут