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Москалькова рассказала о работе над возвращением Бута - РИА Новости, 09.05.2022
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Москалькова рассказала о работе над возвращением Бута
Москалькова рассказала о работе над возвращением Бута - РИА Новости, 09.05.2022
Москалькова рассказала о работе над возвращением Бута
Россия ведёт большую работу по возвращению российского предпринимателя Виктора Бута, который содержится под стражей в США, есть все основания, чтобы он отбывал... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:48
2022-05-09T10:07
виктор бут
татьяна москалькова
сша
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ведёт большую работу по возвращению российского предпринимателя Виктора Бута, который содержится под стражей в США, есть все основания, чтобы он отбывал наказание в стране его гражданства, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Ведётся большая работа по возвращению Виктора Бута, у него имеются основания для передачи отбывания наказания в стране его гражданства. Я очень надеюсь, что она завершится успехом", - сказала Москалькова РИА Новости.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
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виктор бут, татьяна москалькова, сша, россия
09:48 09.05.2022 (обновлено: 10:07 09.05.2022)
 
Москалькова рассказала о работе над возвращением Бута

Омбудсмен Москалькова рассказала о работе над возвращением из США Виктора Бута

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ведёт большую работу по возвращению российского предпринимателя Виктора Бута, который содержится под стражей в США, есть все основания, чтобы он отбывал наказание в стране его гражданства, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Ведётся большая работа по возвращению Виктора Бута, у него имеются основания для передачи отбывания наказания в стране его гражданства. Я очень надеюсь, что она завершится успехом", - сказала Москалькова РИА Новости.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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