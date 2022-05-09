https://ria.ru/20220509/but-1787595929.html

Москалькова рассказала о работе над возвращением Бута

Москалькова рассказала о работе над возвращением Бута - РИА Новости, 09.05.2022

Москалькова рассказала о работе над возвращением Бута

Россия ведёт большую работу по возвращению российского предпринимателя Виктора Бута, который содержится под стражей в США, есть все основания, чтобы он отбывал... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:48

2022-05-09T09:48

2022-05-09T10:07

виктор бут

татьяна москалькова

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530404_0:289:2614:1759_1920x0_80_0_0_89f49e4cb521791e0a9c65aca6168661.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ведёт большую работу по возвращению российского предпринимателя Виктора Бута, который содержится под стражей в США, есть все основания, чтобы он отбывал наказание в стране его гражданства, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Ведётся большая работа по возвращению Виктора Бута, у него имеются основания для передачи отбывания наказания в стране его гражданства. Я очень надеюсь, что она завершится успехом", - сказала Москалькова РИА Новости.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785910226.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор бут, татьяна москалькова, сша, россия