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"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией - РИА Новости, 09.05.2022
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"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией - РИА Новости, 09.05.2022
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией
Десять миллионов британцев не смогут отопить свои дома следующей зимой из-за антироссийских санкций и взлетевших цен на топливо. Об этом пишет Daily Mail со... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:25
2022-05-09T17:57
политика
европа
санкции в отношении россии
россия
великобритания
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Десять миллионов британцев не смогут отопить свои дома следующей зимой из-за антироссийских санкций и взлетевших цен на топливо. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании Scottish Power (SP) Кита Андерсона.Многие жители Соединенного Королевства с трудом оплачивают счета за электроэнергию, которые в октябре приблизятся к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации. По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт.Как отмечается в статье, это еще один удар молотом по британским семьям, которые уже столкнулись с кризисом стоимости жизни. Инфляция в стране вскоре превысит десять процентов, а доходы англичан сократятся на рекордные с 1964 года значения.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html
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политика, европа, санкции в отношении россии, россия, великобритания
17:25 09.05.2022 (обновлено: 17:57 09.05.2022)
 
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией

Daily Mail: миллионы британцев разорятся или замерзнут зимой из-за антироссийских санкций

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Десять миллионов британцев не смогут отопить свои дома следующей зимой из-за антироссийских санкций и взлетевших цен на топливо. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании Scottish Power (SP) Кита Андерсона.
Многие жители Соединенного Королевства с трудом оплачивают счета за электроэнергию, которые в октябре приблизятся к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации. По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт.
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Как отмечается в статье, это еще один удар молотом по британским семьям, которые уже столкнулись с кризисом стоимости жизни. Инфляция в стране вскоре превысит десять процентов, а доходы англичан сократятся на рекордные с 1964 года значения.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
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