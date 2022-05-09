https://ria.ru/20220509/britaniya-1787673139.html
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией - РИА Новости, 09.05.2022
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией
Десять миллионов британцев не смогут отопить свои дома следующей зимой из-за антироссийских санкций и взлетевших цен на топливо. Об этом пишет Daily Mail со... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:25
2022-05-09T17:25
2022-05-09T17:57
политика
европа
санкции в отношении россии
россия
великобритания
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Десять миллионов британцев не смогут отопить свои дома следующей зимой из-за антироссийских санкций и взлетевших цен на топливо. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании Scottish Power (SP) Кита Андерсона.Многие жители Соединенного Королевства с трудом оплачивают счета за электроэнергию, которые в октябре приблизятся к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей), говорится в публикации. По прогнозам главы SP, газ продолжит дорожать, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт.Как отмечается в статье, это еще один удар молотом по британским семьям, которые уже столкнулись с кризисом стоимости жизни. Инфляция в стране вскоре превысит десять процентов, а доходы англичан сократятся на рекордные с 1964 года значения.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html
https://ria.ru/20220509/bayden-1787660238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, европа, санкции в отношении россии, россия, великобритания
17:25 09.05.2022 (обновлено: 17:57 09.05.2022)
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией
Daily Mail: миллионы британцев разорятся или замерзнут зимой из-за антироссийских санкций