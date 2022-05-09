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Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин

Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин - РИА Новости, 09.05.2022

Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня российские бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают от мин и осколков друг друга, как родные братья, РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:56

2022-05-09T10:56

2022-05-09T11:46

день победы — 2022

россия

день победы

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня российские бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают от мин и осколков друг друга, как родные братья, в этом сила России."Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от мин и осколков, как родные братья. И в этом сила России. Великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, что за сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне - главная ценность, надежда, опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показал нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них", - сказал Путин на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

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Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права". 2022-05-09T10:56 true PT11M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, день победы, владимир путин