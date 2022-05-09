10:56 09.05.2022 (обновлено: 11:46 09.05.2022)
Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин
Путин: бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин, как родные братья
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Президент России Владимир Путин на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня российские бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают от мин и осколков друг друга, как родные братья, в этом сила России.
"Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от мин и осколков, как родные братья. И в этом сила России. Великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, что за сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне - главная ценность, надежда, опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показал нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них", - сказал Путин на параде Победы.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".