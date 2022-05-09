Рейтинг@Mail.ru
Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/boytsy-1787609861.html
Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин
Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин - РИА Новости, 09.05.2022
Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня российские бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают от мин и осколков друг друга, как родные братья, РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:56
2022-05-09T11:46
день победы — 2022
россия
день победы
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787608854_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_b09cb7e6b6e6ea7438de453e86ee19b0.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня российские бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают от мин и осколков друг друга, как родные братья, в этом сила России."Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от мин и осколков, как родные братья. И в этом сила России. Великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, что за сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне - главная ценность, надежда, опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показал нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них", - сказал Путин на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/voyna-1785510582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
2022-05-09T10:56
true
PT11M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787608854_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_b3c05f243aee26d2c13eb366a5118bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, день победы, владимир путин
10:56 09.05.2022 (обновлено: 11:46 09.05.2022)
 
Путин: сегодня бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин

Путин: бойцы разных национальностей прикрывают друг друга от мин, как родные братья

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Президент России Владимир Путин на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня российские бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают от мин и осколков друг друга, как родные братья, в этом сила России.
"Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от мин и осколков, как родные братья. И в этом сила России. Великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, что за сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне - главная ценность, надежда, опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показал нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них", - сказал Путин на параде Победы.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
Советские женщины и дети возвращаются домой - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:00
Они сражались за Родину: Великая Отечественная война и ее герои
 
День Победы — 2022РоссияДень ПобедыВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала