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Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины - РИА Новости, 09.05.2022
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Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины
Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины - РИА Новости, 09.05.2022
Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской газете Financial Times, что ЕС следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:38
2022-05-09T08:39
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской газете Financial Times, что ЕС следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации.Боррель указал на то, что США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центробанку, для помощи афганцам. Он считает, что логично было бы рассмотреть похожие меры с резервами России."Я был бы очень за, потому что это полно логики. У нас есть деньги в наших карманах, и кто-то должен объяснить мне, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских", - цитирует газета слова дипломата.Он добавил, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых, учитывая "невероятную сумму денег", которая будет задействована.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/tsb-1786179505.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, санкции в отношении россии
08:38 09.05.2022 (обновлено: 08:39 09.05.2022)
 
Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины

Жозеп Боррель предложил направить замороженные резервы России на восстановление Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской газете Financial Times, что ЕС следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации.
Боррель указал на то, что США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центробанку, для помощи афганцам. Он считает, что логично было бы рассмотреть похожие меры с резервами России.
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Центробанк РФ готовит меры защиты замороженных резервов
"Я был бы очень за, потому что это полно логики. У нас есть деньги в наших карманах, и кто-то должен объяснить мне, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских", - цитирует газета слова дипломата.
Он добавил, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых, учитывая "невероятную сумму денег", которая будет задействована.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассСанкции в отношении России
 
 
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