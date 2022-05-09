https://ria.ru/20220509/borrel-1787588194.html

Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины

Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины - РИА Новости, 09.05.2022

Боррель предложил направить российские резервы на восстановление Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской газете Financial Times, что ЕС следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:38

2022-05-09T08:38

2022-05-09T08:39

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил британской газете Financial Times, что ЕС следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации.Боррель указал на то, что США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центробанку, для помощи афганцам. Он считает, что логично было бы рассмотреть похожие меры с резервами России."Я был бы очень за, потому что это полно логики. У нас есть деньги в наших карманах, и кто-то должен объяснить мне, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских", - цитирует газета слова дипломата.Он добавил, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых, учитывая "невероятную сумму денег", которая будет задействована.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/tsb-1786179505.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/irlandiya-1786162031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, санкции в отношении россии