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Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/blokada-1787703412.html
Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца
Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца - РИА Новости, 09.05.2022
Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца
Водная блокада города Первомайска в Луганской Народной Республике со стороны Киева длится уже более 2,5 месяца, рассказал РИА Новости глава городской... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:45
2022-05-09T23:32
специальная военная операция на украине
украина
первомайск
киев
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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Водная блокада города Первомайска в Луганской Народной Республике со стороны Киева длится уже более 2,5 месяца, рассказал РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин."У нас также и отсутствует централизованное водоснабжение с конца февраля", — сообщил чиновник.Он уточнил, что на данный момент из-за повреждений в результате обстрелов со стороны украинских войск в поселках Молодежное и Борщеватое отсутствует электроэнергия.Украина 21 февраля из-за аварии прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции — одном из двух, наряду с Петровской насосной станцией, остававшихся на тот момент на подконтрольной Киеву территории источников водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно. Первомайск — единственный на территории республики населенный пункт, который на 100 процентов обеспечивается водой со стороны Украины. Колягин отмечал, что жителям организован подвоз питьевой воды.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787690524.html
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украина, первомайск, киев, лнр
22:45 09.05.2022 (обновлено: 23:32 09.05.2022)
 
Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца

Мэр Первомайска рассказал, что водная блокада со стороны Киева длится более 2,5 месяца

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУказатель на выезде из города Первомайска
Указатель на выезде из города Первомайска - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Указатель на выезде из города Первомайска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Водная блокада города Первомайска в Луганской Народной Республике со стороны Киева длится уже более 2,5 месяца, рассказал РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.
"У нас также и отсутствует централизованное водоснабжение с конца февраля", — сообщил чиновник.
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Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из "Града" пять населенных пунктов
Он уточнил, что на данный момент из-за повреждений в результате обстрелов со стороны украинских войск в поселках Молодежное и Борщеватое отсутствует электроэнергия.
Украина 21 февраля из-за аварии прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции — одном из двух, наряду с Петровской насосной станцией, остававшихся на тот момент на подконтрольной Киеву территории источников водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно. Первомайск — единственный на территории республики населенный пункт, который на 100 процентов обеспечивается водой со стороны Украины. Колягин отмечал, что жителям организован подвоз питьевой воды.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПервомайскКиевЛНР
 
 
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