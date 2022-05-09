https://ria.ru/20220509/blokada-1787703412.html

Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца

Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца - РИА Новости, 09.05.2022

Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца

Водная блокада города Первомайска в Луганской Народной Республике со стороны Киева длится уже более 2,5 месяца, рассказал РИА Новости глава городской... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:45

2022-05-09T22:45

2022-05-09T23:32

специальная военная операция на украине

украина

первомайск

киев

лнр

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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Водная блокада города Первомайска в Луганской Народной Республике со стороны Киева длится уже более 2,5 месяца, рассказал РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин."У нас также и отсутствует централизованное водоснабжение с конца февраля", — сообщил чиновник.Он уточнил, что на данный момент из-за повреждений в результате обстрелов со стороны украинских войск в поселках Молодежное и Борщеватое отсутствует электроэнергия.Украина 21 февраля из-за аварии прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции — одном из двух, наряду с Петровской насосной станцией, остававшихся на тот момент на подконтрольной Киеву территории источников водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно. Первомайск — единственный на территории республики населенный пункт, который на 100 процентов обеспечивается водой со стороны Украины. Колягин отмечал, что жителям организован подвоз питьевой воды.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/obstrel-1787690524.html

https://ria.ru/20220503/donbass-1786654009.html

украина

первомайск

киев

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украина, первомайск, киев, лнр