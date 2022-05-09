22:45 09.05.2022 (обновлено: 23:32 09.05.2022)
Водная блокада Первомайска со стороны Киева длится более 2,5 месяца
Мэр Первомайска рассказал, что водная блокада со стороны Киева длится более 2,5 месяца
Указатель на выезде из города Первомайска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Водная блокада города Первомайска в Луганской Народной Республике со стороны Киева длится уже более 2,5 месяца, рассказал РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.
"У нас также и отсутствует централизованное водоснабжение с конца февраля", — сообщил чиновник.
Он уточнил, что на данный момент из-за повреждений в результате обстрелов со стороны украинских войск в поселках Молодежное и Борщеватое отсутствует электроэнергия.
Украина 21 февраля из-за аварии прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции — одном из двух, наряду с Петровской насосной станцией, остававшихся на тот момент на подконтрольной Киеву территории источников водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно. Первомайск — единственный на территории республики населенный пункт, который на 100 процентов обеспечивается водой со стороны Украины. Колягин отмечал, что жителям организован подвоз питьевой воды.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.