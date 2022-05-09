https://ria.ru/20220509/berlin-1787651460.html
В Берлине акция "Бессмертный полк" прошла практически без происшествий
В Берлине акция "Бессмертный полк" прошла практически без происшествий - РИА Новости, 09.05.2022
В Берлине акция "Бессмертный полк" прошла практически без происшествий
Акция "Бессмертный полк" прошла в Берлине, в ней приняли участие порядка 500 человек, в целом мероприятие прошло спокойно за исключением пары инцидентов,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:55
2022-05-09T14:55
2022-05-09T15:38
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Берлине, в ней приняли участие порядка 500 человек, в целом мероприятие прошло спокойно за исключением пары инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась в 11.00 с "построения полка" у Бранденбургских ворот. Спустя полчаса колона двинулась по Улице 17 июня и проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу". Там участники возложили цветы к мемориалу, на этом акция завершилась.В целом акция прошла спокойно, заявил РИА Новости представитель полиции. Однако после возложения цветов в толпе было как минимум два случая перепалок между, предположительно, украинскими и русскими берлинцами. Как сказал представитель полиции, в одном случае спор привел к временному задержанию мужчины, полиция зафиксировала его личные данные, после чего отпустила. "Начато дело о подозрении в нанесении телесных повреждений", - заявил представитель полиции.Очевидцы происшедшего заявляли журналистам, что инцидент произошел из-за "провокаторов, которые говорили неприятные вещи". В другом случае, свидетелем которого стал корреспондент РИА Новости, мужчина, представившийся украинцем, также активно спорил с остальными участниками. Вскоре после перепалки мужчина покинул мемориал.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, день победы, германия, берлин (город)
14:55 09.05.2022 (обновлено: 15:38 09.05.2022)
В Берлине акция "Бессмертный полк" прошла практически без происшествий
В акции "Бессмертный полк" в Берлине приняли участие около 500 человек
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Берлине, в ней приняли участие порядка 500 человек, в целом мероприятие прошло спокойно за исключением пары инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась в 11.00 с "построения полка" у Бранденбургских ворот. Спустя полчаса колона двинулась по Улице 17 июня и проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу". Там участники возложили цветы к мемориалу, на этом акция завершилась.
В целом акция прошла спокойно, заявил РИА Новости представитель полиции. Однако после возложения цветов в толпе было как минимум два случая перепалок между, предположительно, украинскими и русскими берлинцами. Как сказал представитель полиции, в одном случае спор привел к временному задержанию мужчины, полиция зафиксировала его личные данные, после чего отпустила. "Начато дело о подозрении в нанесении телесных повреждений", - заявил представитель полиции.
Очевидцы происшедшего заявляли журналистам, что инцидент произошел из-за "провокаторов, которые говорили неприятные вещи". В другом случае, свидетелем которого стал корреспондент РИА Новости, мужчина, представившийся украинцем, также активно спорил с остальными участниками. Вскоре после перепалки мужчина покинул мемориал.