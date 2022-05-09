https://ria.ru/20220509/berlin-1787592248.html
Немцы возмутились словами украинского посла об освобождении Берлина
Немцы возмутились словами украинского посла об освобождении Берлина - РИА Новости, 09.05.2022
Немцы возмутились словами украинского посла об освобождении Берлина
Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на скандальное высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:24
2022-05-09T09:24
2022-05-09T16:08
в мире
степан бандера
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
берлин (город)
украина
германия
день победы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd6121f1f3f37c4518339e0e20276d37.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на скандальное высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника.Ранее в Сети появилось видео, на котором дипломата спросили, кто освободил Берлин от фашистов. В ответ Мельник заявил, что это были украинцы.В комментариях под постом пользователи обвинили Киев в искажении исторических фактов."Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию", — сыронизировал pancakebreakfast."Конечно, украинцы были частью Красной армии. Тем более печально, что режим Порошенко/Зеленского хочет стереть всю память о советской истории и прославляет Степана Бандеру как "героя". Посещение Мельником мемориала было циничным пиаром", — отметил rachmetow."Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие", — считает PBell."Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м", — подчеркнул technifan."Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине", — заметил Hans-Jürgen Beier."Самый большой вопрос заключается в том, где фанат Бандеры Мельник служил бы во время Второй мировой войны. В сталинской Красной армии или в украинской вспомогательной части вермахта?" — задался вопросом Arnd Schumacher."Не могу поверить. Наверное, они пишут свою историю. А затем учителя рассказывают ее в школах. Нет слов", — подытожили пользователи.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как киевские власти отказали в визите президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.
https://ria.ru/20220509/istoriya-1787588383.html
https://ria.ru/20220508/posol-1787531925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/provokatsiya-1787525497.html
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787161164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, степан бандера, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, берлин (город), украина, германия, день победы, андрей мельник
09:24 09.05.2022 (обновлено: 16:08 09.05.2022)
Немцы возмутились словами украинского посла об освобождении Берлина
Немцы упрекнули посла Украины в переписывании истории после слов об освобождении Берлина
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Немецкие пользователи твиттера
резко отреагировали на скандальное высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Ранее в Сети появилось видео, на котором дипломата спросили, кто освободил Берлин от фашистов. В ответ Мельник заявил, что это были украинцы.
В комментариях под постом пользователи обвинили Киев в искажении исторических фактов.
"Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию", — сыронизировал pancakebreakfast.
"Конечно, украинцы были частью Красной армии. Тем более печально, что режим Порошенко/Зеленского хочет стереть всю память о советской истории и прославляет Степана Бандеру как "героя". Посещение Мельником мемориала было циничным пиаром", — отметил rachmetow.
"Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие", — считает PBell.
"Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м", — подчеркнул technifan.
"Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине", — заметил Hans-Jürgen Beier.
"Самый большой вопрос заключается в том, где фанат Бандеры Мельник служил бы во время Второй мировой войны. В сталинской Красной армии или в украинской вспомогательной части вермахта?" — задался вопросом Arnd Schumacher.
"Не могу поверить. Наверное, они пишут свою историю. А затем учителя рассказывают ее в школах. Нет слов", — подытожили пользователи.
Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина
предоставить Киеву
оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз
не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как киевские власти отказали в визите президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру
. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.