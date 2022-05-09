https://ria.ru/20220509/berbok-1787650527.html
Бербок забросали яйцами в Вуппертале
Бербок забросали яйцами в Вуппертале - РИА Новости, 09.05.2022
Бербок забросали яйцами в Вуппертале
Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:52
2022-05-09T14:52
2022-05-09T17:42
в мире
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste.Дипломат прибыла в город, чтобы поддержать однопартийку Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Бербок вышла на сцену, чтобы выступить перед участниками митинга, после чего из толпы в нее полетели яйца. Охрана быстро прикрыла ее щитами, а напавшую на министра женщину схватили полицейские.Бербок попросила телохранителей отойти в сторону и заявила, что не потерпит угроз и таких способов выразить несогласие с властью."Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова", — подчеркнула политик.Мероприятие после этого продолжилось, а потом Бербок спустилась к посетителям и сфотографировалась с ними.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, германия, анналена бербок
14:52 09.05.2022 (обновлено: 17:42 09.05.2022)
Бербок забросали яйцами в Вуппертале
Главу МИД Германии Бербок забросали яйцами на митинге в Вуппертале
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste
.
Дипломат прибыла в город, чтобы поддержать однопартийку Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Бербок вышла на сцену, чтобы выступить перед участниками митинга, после чего из толпы в нее полетели яйца. Охрана быстро прикрыла ее щитами, а напавшую на министра женщину схватили полицейские.
Бербок попросила телохранителей отойти в сторону и заявила, что не потерпит угроз и таких способов выразить несогласие с властью.
"Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова", — подчеркнула политик.
Мероприятие после этого продолжилось, а потом Бербок спустилась к посетителям и сфотографировалась с ними.