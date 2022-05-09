Рейтинг@Mail.ru
Бербок забросали яйцами в Вуппертале - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/berbok-1787650527.html
Бербок забросали яйцами в Вуппертале
Бербок забросали яйцами в Вуппертале - РИА Новости, 09.05.2022
Бербок забросали яйцами в Вуппертале
Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:52
2022-05-09T17:42
в мире
германия
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste.Дипломат прибыла в город, чтобы поддержать однопартийку Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Бербок вышла на сцену, чтобы выступить перед участниками митинга, после чего из толпы в нее полетели яйца. Охрана быстро прикрыла ее щитами, а напавшую на министра женщину схватили полицейские.Бербок попросила телохранителей отойти в сторону и заявила, что не потерпит угроз и таких способов выразить несогласие с властью."Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова", — подчеркнула политик.Мероприятие после этого продолжилось, а потом Бербок спустилась к посетителям и сфотографировалась с ними.
https://ria.ru/20220509/posol-1787631791.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_132:0:1800:1251_1920x0_80_0_0_b108431e0a6637210b92b3f2a0d6ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, анналена бербок
14:52 09.05.2022 (обновлено: 17:42 09.05.2022)
 
Бербок забросали яйцами в Вуппертале

Главу МИД Германии Бербок забросали яйцами на митинге в Вуппертале

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste.
Дипломат прибыла в город, чтобы поддержать однопартийку Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Бербок вышла на сцену, чтобы выступить перед участниками митинга, после чего из толпы в нее полетели яйца. Охрана быстро прикрыла ее щитами, а напавшую на министра женщину схватили полицейские.
Бербок попросила телохранителей отойти в сторону и заявила, что не потерпит угроз и таких способов выразить несогласие с властью.
"Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова", — подчеркнула политик.
Мероприятие после этого продолжилось, а потом Бербок спустилась к посетителям и сфотографировалась с ними.
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:00
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
 
В миреГерманияАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала