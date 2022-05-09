https://ria.ru/20220509/berbok-1787650527.html

Бербок забросали яйцами в Вуппертале

Бербок забросали яйцами в Вуппертале - РИА Новости, 09.05.2022

Бербок забросали яйцами в Вуппертале

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:52

2022-05-09T14:52

2022-05-09T17:42

в мире

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste.Дипломат прибыла в город, чтобы поддержать однопартийку Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне — Вестфалии. Бербок вышла на сцену, чтобы выступить перед участниками митинга, после чего из толпы в нее полетели яйца. Охрана быстро прикрыла ее щитами, а напавшую на министра женщину схватили полицейские.Бербок попросила телохранителей отойти в сторону и заявила, что не потерпит угроз и таких способов выразить несогласие с властью."Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова", — подчеркнула политик.Мероприятие после этого продолжилось, а потом Бербок спустилась к посетителям и сфотографировалась с ними.

https://ria.ru/20220509/posol-1787631791.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, германия, анналена бербок