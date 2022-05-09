https://ria.ru/20220509/belgorod-1787699747.html

В Белгородской области прошла акция "Бессмертный полк"

В Белгородской области прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Белгородской области прошла акция "Бессмертный полк"

Около 104 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в акции "Бессмертный полк", из них 75 тысяч присоединились к шествию в столице региона, сообщает в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:53

2022-05-09T21:53

2022-05-09T21:53

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

прохоровка

россия

день победы

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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Около 104 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в акции "Бессмертный полк", из них 75 тысяч присоединились к шествию в столице региона, сообщает в понедельник областное правительство.Торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех муниципалитетах Белгородской области. В приграничных районах в целях безопасности акцию "Бессмертный полк" провели онлайн."Около 104 тысяч белгородцев сегодня приняли участие в акции "Бессмертный полк". Из них порядка 75 тысяч человек присоединились к шествию в столице региона", - говорится в сообщении.В мероприятии принял участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Памятные акции он посетил вместе с семьёй."Великая Отечественная война – это история нашей семьи, нашей страны, которую мы чтим и передаём из поколения в поколение. Я уверен, что у каждой семьи есть своя история, свой герой. И сегодня многочисленное участие белгородцев в акции "Бессмертный полк" – явное тому подтверждение", – сказал глава региона.В семье Вячеслава Гладкова трое фронтовиков. В Великой Отечественной воевали его дедушки - Гладков Константин Михайлович и Баукин Василий Иванович, а также дедушка супруги - Костенников Павел Дмитриевич."Мой дедушка, Константин Гладков, воевал на Курской дуге, до этого был участником Сталинградской битвы. Награждён орденом Отечественной войны. С детства я слушал его рассказы о войне", – отметил губернатор Белгородской области.В Прохоровке, на третьем ратном поле России, прошел традиционный праздник "Гимн жизни, весне и Победе". Жители и гости района пронесли портреты своих героев в "Бессмертном полку", возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь", на Аллее славы к бюстам героев. На площади были зажжены 17 факелов, которые участники автомотопробега отвезли в сельские поселения, на каждую братскую могилу.Более 100 машин с российскими флагами под песни военных лет проехали по улицам Нового Оскола. На пути следования колонны было сделано несколько остановок для торжественного возложения венков и цветов к памятникам и братским могилам. В завершение участники автопробега запустили в небо воздушные шары.В столице региона к празднику приготовили 20 тысяч порций пшённой каши с тушенкой. У "Октября" в парке Ленина организована выставка ретроавтомобилей. Завершатся торжества в Белгороде праздничным фейерверком.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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белгородская область

прохоровка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вячеслав гладков, белгородская область, прохоровка, россия, день победы