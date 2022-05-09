https://ria.ru/20220509/belgorod-1787642608.html

В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк"

В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в Белгороде, в шествии приняли участие тысячи жителей города и области, а также губернатор Вячеслав Гладков вместе мэром Антоном РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:00

2022-05-09T14:00

2022-05-09T14:00

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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Белгороде, в шествии приняли участие тысячи жителей города и области, а также губернатор Вячеслав Гладков вместе мэром Антоном Ивановым и митрополитом Белгородским Иоанном.Шествие прошло по центральным улица города и закончилось возле музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", где администрация города подготовила ряд развлекательных мероприятий."Первый раз принимаю участие в этом мероприятии, посчитал, что это необходимо, внутренний порыв", - сказал один из участников шествия Игорь Бессалов.Бессмертный полк в Белгороде проходит впервые за два года, из-за пандемии акцию отменяли. В регионе действует "желтый" уровень террористической угрозы и в приграничных районах области его отменили.

https://ria.ru/20220509/makhonin-1787641321.html

https://ria.ru/20220509/razvozhaev-1787640266.html

белгород

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгород, день победы