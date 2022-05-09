https://ria.ru/20220509/belgorod-1787642608.html
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк"
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в Белгороде, в шествии приняли участие тысячи жителей города и области, а также губернатор Вячеслав Гладков вместе мэром Антоном РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:00
2022-05-09T14:00
2022-05-09T14:00
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общество
белгород
день победы
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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Белгороде, в шествии приняли участие тысячи жителей города и области, а также губернатор Вячеслав Гладков вместе мэром Антоном Ивановым и митрополитом Белгородским Иоанном.Шествие прошло по центральным улица города и закончилось возле музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", где администрация города подготовила ряд развлекательных мероприятий."Первый раз принимаю участие в этом мероприятии, посчитал, что это необходимо, внутренний порыв", - сказал один из участников шествия Игорь Бессалов.Бессмертный полк в Белгороде проходит впервые за два года, из-за пандемии акцию отменяли. В регионе действует "желтый" уровень террористической угрозы и в приграничных районах области его отменили.
https://ria.ru/20220509/makhonin-1787641321.html
https://ria.ru/20220509/razvozhaev-1787640266.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белгород, день победы
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк"
Губернатор Гладков принял участие в акции "Бессмертный полк" в Белгороде
БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Белгороде, в шествии приняли участие тысячи жителей города и области, а также губернатор Вячеслав Гладков вместе мэром Антоном Ивановым и митрополитом Белгородским Иоанном.
Шествие прошло по центральным улица города и закончилось возле музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", где администрация города подготовила ряд развлекательных мероприятий.
"Первый раз принимаю участие в этом мероприятии, посчитал, что это необходимо, внутренний порыв", - сказал один из участников шествия Игорь Бессалов.
Бессмертный полк в Белгороде
проходит впервые за два года, из-за пандемии акцию отменяли. В регионе действует "желтый" уровень террористической угрозы и в приграничных районах области его отменили.