Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/belgorod-1787642608.html
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк"
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в Белгороде, в шествии приняли участие тысячи жителей города и области, а также губернатор Вячеслав Гладков вместе мэром Антоном РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:00
2022-05-09T14:00
день победы — 2022
общество
белгород
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787640723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e59785973de7733e95d87f9417390ab4.jpg
БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Белгороде, в шествии приняли участие тысячи жителей города и области, а также губернатор Вячеслав Гладков вместе мэром Антоном Ивановым и митрополитом Белгородским Иоанном.Шествие прошло по центральным улица города и закончилось возле музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", где администрация города подготовила ряд развлекательных мероприятий."Первый раз принимаю участие в этом мероприятии, посчитал, что это необходимо, внутренний порыв", - сказал один из участников шествия Игорь Бессалов.Бессмертный полк в Белгороде проходит впервые за два года, из-за пандемии акцию отменяли. В регионе действует "желтый" уровень террористической угрозы и в приграничных районах области его отменили.
https://ria.ru/20220509/makhonin-1787641321.html
https://ria.ru/20220509/razvozhaev-1787640266.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787640723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd08281e706f2cfe28aaf99c07813101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгород, день победы
14:00 09.05.2022
 
В Белгороде прошла акция "Бессмертный полк"

Губернатор Гладков принял участие в акции "Бессмертный полк" в Белгороде

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Белгороде, в шествии приняли участие тысячи жителей города и области, а также губернатор Вячеслав Гладков вместе мэром Антоном Ивановым и митрополитом Белгородским Иоанном.
Шествие прошло по центральным улица города и закончилось возле музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", где администрация города подготовила ряд развлекательных мероприятий.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:51День Победы — 2022
Губернатор Пермского края прошел в рядах "Бессмертного полка"
"Первый раз принимаю участие в этом мероприятии, посчитал, что это необходимо, внутренний порыв", - сказал один из участников шествия Игорь Бессалов.
Бессмертный полк в Белгороде проходит впервые за два года, из-за пандемии акцию отменяли. В регионе действует "желтый" уровень террористической угрозы и в приграничных районах области его отменили.
Губернатор Севастополя с портретом замкомандующего ЧФ Палия, погибшего в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:43День Победы — 2022
Глава Севастополя Развожаев прошел в "Бессмертном полку"
 
День Победы — 2022ОбществоБелгородДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала