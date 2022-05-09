https://ria.ru/20220509/bayden-1787706292.html
Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки
Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки - РИА Новости, 09.05.2022
Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки
Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но такого визита в его графике пока не значится, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:31
2022-05-09T23:31
2022-05-09T23:32
владимир зеленский
украина
сша
в мире
джо байден
дженнифер псаки
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но такого визита в его графике пока не значится, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Поездка в настоящее время не планируется, но он бы очень хотел съездить на Украину", - сказала она на брифинге.В минувшие выходные Украину посетила супруга президента Джил Байден, которая встретилась в городе Ужгороде с женой Владимира Зеленского.Вопрос о планах Байдена посетить Украину задают чиновникам администрации регулярно, особенно после некоторых высказываний президента США, которые расценили как намерение побывать в Киеве, однако ответом всегда становится отсутствие соответствующих планов и подготовки.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787527881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, сша, в мире, джо байден, дженнифер псаки, администрация президента сша
23:31 09.05.2022 (обновлено: 23:32 09.05.2022)
Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки
Представитель Белого дома Псаки: Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует