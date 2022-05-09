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Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки - РИА Новости, 09.05.2022
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Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки
Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки - РИА Новости, 09.05.2022
Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки
Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но такого визита в его графике пока не значится, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:31
2022-05-09T23:32
владимир зеленский
украина
сша
в мире
джо байден
дженнифер псаки
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но такого визита в его графике пока не значится, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Поездка в настоящее время не планируется, но он бы очень хотел съездить на Украину", - сказала она на брифинге.В минувшие выходные Украину посетила супруга президента Джил Байден, которая встретилась в городе Ужгороде с женой Владимира Зеленского.Вопрос о планах Байдена посетить Украину задают чиновникам администрации регулярно, особенно после некоторых высказываний президента США, которые расценили как намерение побывать в Киеве, однако ответом всегда становится отсутствие соответствующих планов и подготовки.
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владимир зеленский, украина, сша, в мире, джо байден, дженнифер псаки, администрация президента сша
23:31 09.05.2022 (обновлено: 23:32 09.05.2022)
 
Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки

Представитель Белого дома Псаки: Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но такого визита в его графике пока не значится, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Поездка в настоящее время не планируется, но он бы очень хотел съездить на Украину", - сказала она на брифинге.
В минувшие выходные Украину посетила супруга президента Джил Байден, которая встретилась в городе Ужгороде с женой Владимира Зеленского.
Вопрос о планах Байдена посетить Украину задают чиновникам администрации регулярно, особенно после некоторых высказываний президента США, которые расценили как намерение побывать в Киеве, однако ответом всегда становится отсутствие соответствующих планов и подготовки.
Джилл Байден и Елена Зеленская во время встречи в школе № 6 в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 16:40
Первая леди США Джилл Байден совершила визит на Украину
 
Владимир ЗеленскийУкраинаСШАВ миреДжо БайденДженнифер ПсакиАдминистрация президента США
 
 
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