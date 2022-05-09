https://ria.ru/20220509/bayden-1787706292.html

Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки

Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки - РИА Новости, 09.05.2022

Байден хочет посетить Украину, но пока не планирует, заявила Псаки

Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но такого визита в его графике пока не значится, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:31

2022-05-09T23:31

2022-05-09T23:32

владимир зеленский

украина

сша

в мире

джо байден

дженнифер псаки

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но такого визита в его графике пока не значится, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Поездка в настоящее время не планируется, но он бы очень хотел съездить на Украину", - сказала она на брифинге.В минувшие выходные Украину посетила супруга президента Джил Байден, которая встретилась в городе Ужгороде с женой Владимира Зеленского.Вопрос о планах Байдена посетить Украину задают чиновникам администрации регулярно, особенно после некоторых высказываний президента США, которые расценили как намерение побывать в Киеве, однако ответом всегда становится отсутствие соответствующих планов и подготовки.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787527881.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, украина, сша, в мире, джо байден, дженнифер псаки, администрация президента сша