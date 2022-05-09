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Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины - РИА Новости, 09.05.2022
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Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины
Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины - РИА Новости, 09.05.2022
Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины
Президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:19
2022-05-09T22:19
в мире
джон корнин
украина
сша
конгресс сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи.Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.На рассмотрении конгресса находится запрос администрации о помощи для Украины в размере 33 миллиардов долларов на нынешний фискальный год (заканчивается 1 октября), 20,4 миллиарда из этого пакета предусмотрены "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, 8,5 миллиарда - экономическая помощь Киеву.
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в мире, джон корнин, украина, сша, конгресс сша, джо байден
22:19 09.05.2022
 
Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи.
Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.
Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.
На рассмотрении конгресса находится запрос администрации о помощи для Украины в размере 33 миллиардов долларов на нынешний фискальный год (заканчивается 1 октября), 20,4 миллиарда из этого пакета предусмотрены "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, 8,5 миллиарда - экономическая помощь Киеву.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Невиданная катастрофа: в США обвинили Байдена в начале конфликта с Россией
 
В миреДжон КорнинУкраинаСШАКонгресс СШАДжо Байден
 
 
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