https://ria.ru/20220509/bayden-1787701563.html

Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины - РИА Новости, 09.05.2022

Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:19

2022-05-09T22:19

2022-05-09T22:19

в мире

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украина

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи.Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.На рассмотрении конгресса находится запрос администрации о помощи для Украины в размере 33 миллиардов долларов на нынешний фискальный год (заканчивается 1 октября), 20,4 миллиарда из этого пакета предусмотрены "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, 8,5 миллиарда - экономическая помощь Киеву.

https://ria.ru/20220506/bayden-1787242030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон корнин, украина, сша, конгресс сша, джо байден