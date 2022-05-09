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"Играет с огнем". В Китае разоблачили ложь Байдена о России - РИА Новости, 09.05.2022
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"Играет с огнем". В Китае разоблачили ложь Байдена о России
"Играет с огнем". В Китае разоблачили ложь Байдена о России - РИА Новости, 09.05.2022
"Играет с огнем". В Китае разоблачили ложь Байдена о России
Президент Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:44
2022-05-09T21:03
экономика
россия
сша
китай
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен.Журналист напомнил, что в начале 2021 года глава Белого дома попросил сенат принять его спорный план финансового стимулирования почти на два триллиона долларов. Тогда известные экономисты предупредили, что это решение подстегнет инфляцию. Но несогласных с курсом правительства подвергли резкой критике и даже высмеяли.Рост цен ускорился в июле и августе, прогнозы ведущих специалистов подтвердились. Американский лидер призывал не беспокоиться и называл подорожание продуктов потребления в США "временной проблемой".По мнению колумниста, американскому руководству пора тщательно подумать о своей экономической политике и перестать вводить в заблуждение избирателей ложными нарративами. В противном случае мир продолжит наблюдать, как США играют с огнем за счет всей планеты, заключил автор.
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экономика, россия, сша, китай
15:44 09.05.2022 (обновлено: 21:03 09.05.2022)
 
"Играет с огнем". В Китае разоблачили ложь Байдена о России

Китайская Global Times разоблачила ложь президента США Байдена о России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен.
Журналист напомнил, что в начале 2021 года глава Белого дома попросил сенат принять его спорный план финансового стимулирования почти на два триллиона долларов. Тогда известные экономисты предупредили, что это решение подстегнет инфляцию. Но несогласных с курсом правительства подвергли резкой критике и даже высмеяли.
Рост цен ускорился в июле и августе, прогнозы ведущих специалистов подтвердились. Американский лидер призывал не беспокоиться и называл подорожание продуктов потребления в США "временной проблемой".
"Инфляция теперь — главная тема на любой кухне в Соединенных Штатах. Когда она достигла рекордных за 40 лет значений, Байден придумал новую историю — обвинил в бешеных ценах Россию. На прошлой неделе фондовый рынок рухнул после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки <…> для сдерживания инфляции. Будет ли Байден и впредь обвинять Россию в крахе фондового рынка и инфляции? Давайте подождем и посмотрим", — пишет Шен.
По мнению колумниста, американскому руководству пора тщательно подумать о своей экономической политике и перестать вводить в заблуждение избирателей ложными нарративами. В противном случае мир продолжит наблюдать, как США играют с огнем за счет всей планеты, заключил автор.
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