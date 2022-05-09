https://ria.ru/20220509/bayden-1787660238.html

"Играет с огнем". В Китае разоблачили ложь Байдена о России

"Играет с огнем". В Китае разоблачили ложь Байдена о России - РИА Новости, 09.05.2022

"Играет с огнем". В Китае разоблачили ложь Байдена о России

Президент Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:44

2022-05-09T15:44

2022-05-09T21:03

экономика

россия

сша

китай

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен.Журналист напомнил, что в начале 2021 года глава Белого дома попросил сенат принять его спорный план финансового стимулирования почти на два триллиона долларов. Тогда известные экономисты предупредили, что это решение подстегнет инфляцию. Но несогласных с курсом правительства подвергли резкой критике и даже высмеяли.Рост цен ускорился в июле и августе, прогнозы ведущих специалистов подтвердились. Американский лидер призывал не беспокоиться и называл подорожание продуктов потребления в США "временной проблемой".По мнению колумниста, американскому руководству пора тщательно подумать о своей экономической политике и перестать вводить в заблуждение избирателей ложными нарративами. В противном случае мир продолжит наблюдать, как США играют с огнем за счет всей планеты, заключил автор.

https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, сша, китай