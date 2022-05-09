https://ria.ru/20220509/bayden-1787582784.html

Американцев взбесили слова Байдена об экономике

Американцев взбесили слова Байдена об экономике - РИА Новости, 09.05.2022

Американцев взбесили слова Байдена об экономике

Американский телеканал Fox News опубликовал сюжет, посвященный экономическим проблемам в США и реакции на кризис президента Джо Байдена. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T06:37

2022-05-09T06:37

2022-05-09T06:37

в мире

сша

россия

джо байден

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Американский телеканал Fox News опубликовал сюжет, посвященный экономическим проблемам в США и реакции на кризис президента Джо Байдена.Проблемы с цепочками поставок и рост цен по-прежнему вызывают головную боль у всех американцев, говорится в сюжете. При этом сам Байден продолжает рассказывать об экономических успехах, подчеркивают журналисты.Публикация вызвала активный отклик зрителей в комментариях."Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать", - написал пользователь Spooler."Прогнать всю администрацию", - потребовал Seven Bowls."При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину", - возмутился JJ M."Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции", - заявила Ella Preuninger."Дефицит продовольствия спровоцирован намеренно", - предположил tamzter27."Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро", - добавил Dewey Oxburger.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.Проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66%) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из 10 респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.

https://ria.ru/20220504/ssha-1786756883.html

https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html

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в мире, сша, россия, джо байден, украина