https://ria.ru/20220509/aurus-1787621745.html

Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета

Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета - РИА Новости, 09.05.2022

Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета

Внедорожник Aurus Komendant может быть презентован к концу лета, заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:00

2022-05-09T12:00

2022-05-09T21:27

aurus

авто

денис мантуров

экономика

оаэ

елабуга

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Внедорожник Aurus Komendant может быть презентован к концу лета, заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров."Я думаю, что к концу лета. А где - определимся (позже - ред.)", - сказал Мантуров.В апреле министр отмечал, что серийное производство новинки будет запущено в этом году.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

https://ria.ru/20220331/aurus-1781047359.html

оаэ

елабуга

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

aurus, авто, денис мантуров, экономика, оаэ, елабуга, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"