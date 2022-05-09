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Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета - РИА Новости, 09.05.2022
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Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета
Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета - РИА Новости, 09.05.2022
Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета
Внедорожник Aurus Komendant может быть презентован к концу лета, заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:00
2022-05-09T21:27
aurus
авто
денис мантуров
экономика
оаэ
елабуга
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Внедорожник Aurus Komendant может быть презентован к концу лета, заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров."Я думаю, что к концу лета. А где - определимся (позже - ред.)", - сказал Мантуров.В апреле министр отмечал, что серийное производство новинки будет запущено в этом году.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
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aurus, авто, денис мантуров, экономика, оаэ, елабуга, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
12:00 09.05.2022 (обновлено: 21:27 09.05.2022)
 
Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета

Глава Минпромторга Мантуров: внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета

© Фото : Министерство промышленности и торговли Российской ФедерацииДенис Мантуров за рулем внедорожника Aurus Komendant
Денис Мантуров за рулем внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров за рулем внедорожника Aurus Komendant. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Внедорожник Aurus Komendant может быть презентован к концу лета, заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Я думаю, что к концу лета. А где - определимся (позже - ред.)", - сказал Мантуров.
В апреле министр отмечал, что серийное производство новинки будет запущено в этом году.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
Логотип Aurus - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:38
Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций
 
AurusАвтоДенис МантуровЭкономикаОАЭЕлабугаНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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