https://ria.ru/20220509/armeniya-1787643136.html

В Ереване прошла акция "Бессмертный полк"

В Ереване прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Ереване прошла акция "Бессмертный полк"

Безмолвная акция "Бессмертный полк" прошла в Парке Победы в Ереване, там же активисты сложили букву Z из флагов Армении и России, а также Георгиевской ленты,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:03

2022-05-09T14:03

2022-05-09T14:04

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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Безмолвная акция "Бессмертный полк" прошла в Парке Победы в Ереване, там же активисты сложили букву Z из флагов Армении и России, а также Георгиевской ленты, передает Sputnik Армения."Безмолвная акция ''Бессмертный полк" прошла в парке Победы в Ереване в память о героях Великой Отечественной войны. У вечного огня в парке Победы участники акции держали в руках фотографии своих родных, участвовавших в ВОВ. Такие же акции пройдут в Ванадзоре, Капане, Раздане и других городах Армении", - передает агентство.Кроме того, отмечается, что члены движения "Вместе" и присоединившиеся к ним граждане подняли по Каскаду к Вечному огню в Парке Победы в Ереване два 100-метровых флага – Армении и России, а также георгиевскую ленту той же длины. У Вечного огня они сложили букву Z из триколоров и георгиевской ленты."Это символ того, что Отечественная война против фашизма продолжается и сейчас. Также это символизирует, что Армения, как во время Великой Отечественной войны стояла рядом с дружественным российским народом, так и сегодня она вместе со своим стратегическим партнером и гарантом безопасности", - сказал один из представителей движения.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/belgorod-1787642608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, день победы, армения, россия