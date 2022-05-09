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В Ереване прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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В Ереване прошла акция "Бессмертный полк"
В Ереване прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В Ереване прошла акция "Бессмертный полк"
Безмолвная акция "Бессмертный полк" прошла в Парке Победы в Ереване, там же активисты сложили букву Z из флагов Армении и России, а также Георгиевской ленты,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:03
2022-05-09T14:04
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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Безмолвная акция "Бессмертный полк" прошла в Парке Победы в Ереване, там же активисты сложили букву Z из флагов Армении и России, а также Георгиевской ленты, передает Sputnik Армения."Безмолвная акция ''Бессмертный полк" прошла в парке Победы в Ереване в память о героях Великой Отечественной войны. У вечного огня в парке Победы участники акции держали в руках фотографии своих родных, участвовавших в ВОВ. Такие же акции пройдут в Ванадзоре, Капане, Раздане и других городах Армении", - передает агентство.Кроме того, отмечается, что члены движения "Вместе" и присоединившиеся к ним граждане подняли по Каскаду к Вечному огню в Парке Победы в Ереване два 100-метровых флага – Армении и России, а также георгиевскую ленту той же длины. У Вечного огня они сложили букву Z из триколоров и георгиевской ленты."Это символ того, что Отечественная война против фашизма продолжается и сейчас. Также это символизирует, что Армения, как во время Великой Отечественной войны стояла рядом с дружественным российским народом, так и сегодня она вместе со своим стратегическим партнером и гарантом безопасности", - сказал один из представителей движения.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/belgorod-1787642608.html
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в мире, ереван, день победы, армения, россия
14:03 09.05.2022 (обновлено: 14:04 09.05.2022)
 
В Ереване прошла акция "Бессмертный полк"

В Парке Победы Еревана из флагов сложили букву Z, в городе прошла акция "Бессмертный полк"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Ереване
Участники акции Бессмертный полк в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники акции "Бессмертный полк" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Безмолвная акция "Бессмертный полк" прошла в Парке Победы в Ереване, там же активисты сложили букву Z из флагов Армении и России, а также Георгиевской ленты, передает Sputnik Армения.
"Безмолвная акция ''Бессмертный полк" прошла в парке Победы в Ереване в память о героях Великой Отечественной войны. У вечного огня в парке Победы участники акции держали в руках фотографии своих родных, участвовавших в ВОВ. Такие же акции пройдут в Ванадзоре, Капане, Раздане и других городах Армении", - передает агентство.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Кроме того, отмечается, что члены движения "Вместе" и присоединившиеся к ним граждане подняли по Каскаду к Вечному огню в Парке Победы в Ереване два 100-метровых флага – Армении и России, а также георгиевскую ленту той же длины. У Вечного огня они сложили букву Z из триколоров и георгиевской ленты.
"Это символ того, что Отечественная война против фашизма продолжается и сейчас. Также это символизирует, что Армения, как во время Великой Отечественной войны стояла рядом с дружественным российским народом, так и сегодня она вместе со своим стратегическим партнером и гарантом безопасности", - сказал один из представителей движения.
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Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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