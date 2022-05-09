https://ria.ru/20220509/aktsiya-1787612512.html

В Ташкенте состоялась акция "Бессмертный полк"

В Ташкенте состоялась акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В Ташкенте состоялась акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая на территории мемориального комплекса "Братские могилы", в ней приняли участие около 200 человек, передает... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:07

2022-05-09T11:07

2022-05-09T11:07

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ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая на территории мемориального комплекса "Братские могилы", в ней приняли участие около 200 человек, передает корреспондент РИА Новости.Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.С раннего утра по традиции несколько тысяч людей также пришли к "Братским могилам", чтобы здесь возложить цветы у Вечного огня, а также поздравить ветеранов. Более 200 человек прошли по аллее мемориала с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, в рамках акции "Бессмертный полк".Главы дипломатический миссий стран СНГ, в том числе, посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, сегодня также возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе."Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.В республике, по уточненным данным, проживают около 240 участников войны и порядка 10 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали почти 2 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, около 160 тысяч пропали без вести.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/parad-1787610759.html

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

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ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, ташкент, день победы