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Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах

Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах - РИА Новости, 09.05.2022

Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах

9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.

2022-05-09T07:31

2022-05-09T07:31

2022-05-09T07:31

видео

день победы

общество

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Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах 9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. 2022-05-09T07:31 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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