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Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах - РИА Новости, 09.05.2022
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.
2022-05-09T07:31
2022-05-09T07:31
2022-05-09T07:31
видео
день победы
общество
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Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
2022-05-09T07:31
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PT2M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, день победы, общество, видео
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.
2022-05-09T07:31
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PT2M37S
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.