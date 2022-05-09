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Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах - РИА Новости, 09.05.2022
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Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах - РИА Новости, 09.05.2022
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.
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видео
день победы
общество
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Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
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Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
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видео, день победы, общество, видео
Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.
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07:31 09.05.2022
 

Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах

Читать ria.ru в
9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
 
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