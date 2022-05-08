https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787481528.html

ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный

ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный - РИА Новости, 08.05.2022

ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный

Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:44

2022-05-08T10:44

2022-05-08T10:50

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-24

ми-24

россия

украина

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины", - добавил он.

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), су-24, ми-24, россия, украина