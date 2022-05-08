Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787481528.html
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный - РИА Новости, 08.05.2022
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный
Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:44
2022-05-08T10:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-24
ми-24
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785715154_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_64aae4c4c7ced29854df93732832ca49.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины", - добавил он.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785715154_464:0:3036:1929_1920x0_80_0_0_a4aca634aa9aa779f119214593affdc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), су-24, ми-24, россия, украина
10:44 08.05.2022 (обновлено: 10:50 08.05.2022)
 
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный

ВС России уничтожили два бомбардировщика Су-24 и вертолет Ми-24 ВСУ над островом Змеиный

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПилот в кабине истребителя Су-35
Пилот в кабине истребителя Су-35 - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Пилот в кабине истребителя Су-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
"Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины", - добавил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-24Ми-24РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала