https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787481528.html
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный - РИА Новости, 08.05.2022
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный
Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:44
2022-05-08T10:44
2022-05-08T10:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-24
ми-24
россия
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), су-24, ми-24, россия, украина
10:44 08.05.2022 (обновлено: 10:50 08.05.2022)
ВС России уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ над островом Змеиный
ВС России уничтожили два бомбардировщика Су-24 и вертолет Ми-24 ВСУ над островом Змеиный