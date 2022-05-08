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Российская авиация сбила самолеты и вертолеты ВСУ у острова Змеиный - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787454736.html
Российская авиация сбила самолеты и вертолеты ВСУ у острова Змеиный
Российская авиация сбила самолеты и вертолеты ВСУ у острова Змеиный - РИА Новости, 08.05.2022
Российская авиация сбила самолеты и вертолеты ВСУ у острова Змеиный
Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T01:57
2022-05-08T01:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
михаил мизинцев
сергей лавров
россия
мариуполь
украина
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Помимо этого, в районе острова уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".Завершение эвакуации гражданских с "Азовстали"Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с мариупольского комбината "Азовсталь", удалось спасти 51 человека, рассказал ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал подчеркнул, что каждому спасенному мирному жителю обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения.Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на "Азовстали". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html
https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787430933.html
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в мире, владимир путин, михаил мизинцев, сергей лавров, россия, мариуполь, украина, оон, донбасс
01:57 08.05.2022 (обновлено: 01:58 08.05.2022)
 
Российская авиация сбила самолеты и вертолеты ВСУ у острова Змеиный

ВС России сбили два самолета и три вертолета Ми-8 ВСУ в районе острова Змеиный

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 ВС Украины
Вертолеты Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Вертолеты Ми-8 ВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Помимо этого, в районе острова уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".
Ночной налет вертолетов Ка-52 на украинский опорный пункт. Кадры МО РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 09:54Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

Завершение эвакуации гражданских с "Азовстали"

Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с мариупольского комбината "Азовсталь", удалось спасти 51 человека, рассказал ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Генерал подчеркнул, что каждому спасенному мирному жителю обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения.
Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на "Азовстали". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 20:00Специальная военная операция на Украине
Российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил

Специальная военная операция

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 21:55Специальная военная операция на Украине
День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинМихаил МизинцевСергей ЛавровРоссияМариупольУкраинаООНДонбасс
 
 
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