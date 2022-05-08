https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787454736.html

Российская авиация сбила самолеты и вертолеты ВСУ у острова Змеиный

Российская авиация сбила самолеты и вертолеты ВСУ у острова Змеиный - РИА Новости, 08.05.2022

Российская авиация сбила самолеты и вертолеты ВСУ у острова Змеиный

Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T01:57

2022-05-08T01:57

2022-05-08T01:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Помимо этого, в районе острова уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".Завершение эвакуации гражданских с "Азовстали"Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с мариупольского комбината "Азовсталь", удалось спасти 51 человека, рассказал ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал подчеркнул, что каждому спасенному мирному жителю обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения.Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на "Азовстали". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html

https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787430933.html

https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787442136.html

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