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Одну из улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь Владимира Жоги - РИА Новости, 08.05.2022
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Одну из улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь Владимира Жоги
Одну из улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь Владимира Жоги - РИА Новости, 08.05.2022
Одну из улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь Владимира Жоги
Одну из новых улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь погибшего в Волновахе командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги, сообщил глава администрации... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:40
2022-05-08T15:40
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
ростов-на-дону
россия
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Одну из новых улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь погибшего в Волновахе командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко по итогам заседания комиссии по наименованиям общественных мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе."Одна из новых улиц в строящемся микрорайоне Суворовском будет носить имя Героя России Владимира Артемовича Жоги", - написал он в Telegram.Жога родился в Донецке в 1993 году. С 2014 года, после начала военного конфликта на востоке Украины, участвовал в нем на стороне ДНР и ЛНР. Был неоднократно ранен в боях. В октябре 2016 года принял командование батальоном "Спарта".Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). 6 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России. Последние годы жизни Жога был жителем Ростова-на-Дону.
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донецкая народная республика
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денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, ростов-на-дону, россия, общество
15:40 08.05.2022
 
Одну из улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь Владимира Жоги

Одну из улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги

© Фото : аккаунт Владимира Жоги в ВконтактеВладимир Жога
Владимир Жога - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : аккаунт Владимира Жоги в Вконтакте
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Одну из новых улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь погибшего в Волновахе командира батальона "Спарта" ДНР Владимира Жоги, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко по итогам заседания комиссии по наименованиям общественных мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе.
"Одна из новых улиц в строящемся микрорайоне Суворовском будет носить имя Героя России Владимира Артемовича Жоги", - написал он в Telegram.
Портреты Героя России лейтенанта Максима Концова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач на территории Украины, и командира батальона Спарта ДНР Владимира Жоги на фасаде штаб-квартиры Российского военно-исторического общества - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 16:14
В Москве установили баннер с Героем России Концовым, погибшим на Украине
Жога родился в Донецке в 1993 году. С 2014 года, после начала военного конфликта на востоке Украины, участвовал в нем на стороне ДНР и ЛНР. Был неоднократно ранен в боях. В октябре 2016 года принял командование батальоном "Спарта".
Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). 6 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России. Последние годы жизни Жога был жителем Ростова-на-Дону.
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР
 
Денис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуРоссияОбщество
 
 
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