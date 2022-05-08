https://ria.ru/20220508/zhkkh-1787534712.html
Жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за ЖКХ
Жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за ЖКХ - РИА Новости, 08.05.2022
Жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за ЖКХ
Жители перешедшей под контроль российской армии Херсонской области могут временно не платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:39
2022-05-08T17:39
2022-05-08T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль российской армии Херсонской области могут временно не платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Оплачивая счета за газ, за свет – это все уходит в украинские банки, и мы таким образом неосознанно продолжаем финансировать террористические организации и те структуры, которые сегодня заинтересованы в продолжении военных действий на территории Украины", - сказал Стремоусов журналистам.По его словам, в регионе будет проведен пересчет цен на энергоносители."Мы призываем жителей Херсонщины до этого тратить свои средства непосредственно на продукты питания и перестать оплачивать тарифы, которые утверждены украинской стороной абсолютно необоснованно", - сказал Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220508/kherson-1787526771.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за ЖКХ
Жителей контролируемой ВС России Херсонской области временно освободили от уплаты за ЖКХ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль российской армии Херсонской области могут временно не платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Оплачивая счета за газ, за свет – это все уходит в украинские банки, и мы таким образом неосознанно продолжаем финансировать террористические организации и те структуры, которые сегодня заинтересованы в продолжении военных действий на территории Украины", - сказал Стремоусов журналистам.
По его словам, в регионе будет проведен пересчет цен на энергоносители.
"Мы призываем жителей Херсонщины до этого тратить свои средства непосредственно на продукты питания и перестать оплачивать тарифы, которые утверждены украинской стороной абсолютно необоснованно", - сказал Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины
взяли под контроль всю Херсонскую область
на юге страны и приазовскую часть Запорожской области
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.