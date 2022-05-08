https://ria.ru/20220508/zhkkh-1787534712.html

Жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за ЖКХ

Жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за ЖКХ - РИА Новости, 08.05.2022

Жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за ЖКХ

Жители перешедшей под контроль российской армии Херсонской области могут временно не платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:39

2022-05-08T17:39

2022-05-08T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Жители перешедшей под контроль российской армии Херсонской области могут временно не платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Оплачивая счета за газ, за свет – это все уходит в украинские банки, и мы таким образом неосознанно продолжаем финансировать террористические организации и те структуры, которые сегодня заинтересованы в продолжении военных действий на территории Украины", - сказал Стремоусов журналистам.По его словам, в регионе будет проведен пересчет цен на энергоносители."Мы призываем жителей Херсонщины до этого тратить свои средства непосредственно на продукты питания и перестать оплачивать тарифы, которые утверждены украинской стороной абсолютно необоснованно", - сказал Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220508/kherson-1787526771.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область