https://ria.ru/20220508/zhizn-1787456001.html

Кинолог рассказал, что сокращает жизнь собаке

Кинолог рассказал, что сокращает жизнь собаке - РИА Новости, 08.05.2022

Кинолог рассказал, что сокращает жизнь собаке

Жизнь собаки коротка по человеческим меркам, но ее можно продлить, если следить за рационом и самочувствием питомца и не экономить на профилактических походах к РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T03:12

2022-05-08T03:12

2022-05-08T03:12

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783648734_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_5fa7c649b5a4b1ed0e423873b2f5a104.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Жизнь собаки коротка по человеческим меркам, но ее можно продлить, если следить за рационом и самочувствием питомца и не экономить на профилактических походах к ветеринарному врачу, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Конечно, глобально мы ничего изменить не можем, но в наших руках сделать так, чтобы любимый пес как можно дольше находился рядом и жил свою счастливую жизнь. На самом деле нет никаких специальных приемов, важно просто ответственно подходить к владению собакой, не кормить ее остатками обеда, следить за ее самочувствием, по рекомендации ветеринарного врача добавлять необходимые витамины и почаще заниматься дрессировкой на открытом воздухе", - сказал Голубев.Раздельное питаниеОн рассказал, что вопреки мифам, сократить жизнь собаке может питание тем же, что ест его хозяин. Остатки человеческого ужина или обеда питомцу только навредят, так как жирная, острая, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки. Кинолог напомнил, что собакам нельзя давать кости ни в вареном, ни в жареном, ни запеченном виде. Он пояснил, что организм собаки не в состоянии их переварить, а трубчатые кости, которые животное разгрызло на мелкие осколки, могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти.Также ядовитыми для собак считаются шоколад и его производные - молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Все эти продукты содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма и наносит желудку и другим органам необратимый вред.Еще одной причиной, по которой собака может прожить меньше, Голубев назвал несбалансированный рацион. В пище питомца должны присутствовать животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, а также пищевые волокна, которые регулируют деятельность кишечника."Учитывайте физиологические особенности и энергетические потребности вашей собаки. Главные ошибки, которые допускают собаководы – это недостаточное или несбалансированное питание. Оно приводит к тусклости шерсти, проблемам с кишечником и физическим состоянием любимца", - рассказал он.Движение и правилаТакже навредить собаке может отсутствие полноценных прогулок и дрессировок, которые нужны любому питомцу независимо от размера и породы. Во время прогулки собаки не просто справляют нужду, они нужны еще и для социализации, пояснил кинолог. Он уточнил, что активные прогулки благоприятно влияют на выносливость, скорость реакции и на развитие. Во время прогулок собака познает мир и общается с сородичами отметил Голубев.Он назвал дрессировку неотъемлемой частью воспитания собаки. По его словам, каждая собака должна знать основные команды, это актуально как для щенков, так и для взрослых собак. Кроме того, совместные тренировки помогают развивать эмоциональную связь между собакой и хозяином, способствуют физическому и умственному развитию питомца, поддерживают его в хорошей форме и помогают продлить жизнь, добавил кинолог.Постоянный стресс и отсутствие правил также сокращают жизнь собаке. Собака, не знающая правил, несчастна, так как вынуждена испытывать постоянный стресс из-за того, что не знает границ дозволенного, пояснил Голубев. Правила же облегчают жизнь питомцу, делая его жизнь более предсказуемой. По его словам, введенные единожды правила никогда не должны меняться."Для собаки очень важны правила. У них нет понятия сейчас можно, а завтра нельзя. То, что один раз было разрешено, разрешено всегда. А то, что запрещено, должно быть запрещено всегда. Когда последовательность нарушается, животное начинает жить в постоянном стрессе, не зная, как себя вести. Из-за этого собака становится тревожной, нервной, что в будущем сказывается на ее здоровье и продолжительности жизни", - рассказал кинолог.Следить внимательноОн также рассказал о важности профилактики различных заболеваний, которые могут проявиться у собаки. Голубев порекомендовал как можно чаще осматривать питомца с кончика хвоста до носа. По его словам, следует проверять, чтобы у питомца были чистые уши, не было выделений из глаз, а также обращать внимание на шерсть. Тусклая, потерявшая густоту шерсть явно свидетельствует о снижении иммунитета.Поведение пса также может многое сказать о его здоровье. Если он стал вялым, апатичным, много спит и предпочитает спокойный отдых активным прогулкам, то хозяину следует обратить на это внимание и посоветоваться с ветеринарным врачом. Также очень важно своевременно проводить обработку от паразитов и ставить необходимые прививки, уточнил кинолог.

https://ria.ru/20220403/sobaki-1781503299.html

https://ria.ru/20220320/sobaki-1779096715.html

https://ria.ru/20220409/progulka-1782633248.html

https://ria.ru/20220501/sobaka-1786409632.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия