09:59 08.05.2022 (обновлено: 15:35 08.05.2022)
В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский
Немецкая журналистка Шварцер назвала приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая провокацией
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация, считает немецкая журналистка Алиса Шварцер, подписавшая письмо против поставок оружия Киеву. Об этом сообщила газета Die Welt.
По словам Шварцер, политика украинского президента по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной.
"Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. <...> Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины," — заявила она.
Также Шварцер высказалась об открытом обращении немецких интеллектуалов к властям Германии с требованием отказаться от вооружения Киева, опасаясь эскалации конфликта. Обращение подписали около 250 тысяч человек.
"Наше открытое письмо выбило пробку из бутылки. В результате дебаты сейчас просто разгорелись в полную силу, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить. Мало что в моей жизни имело такой смысл, как инициирование этого открытого письма", — подчеркнула Шварцер.
Читатели Die Welt присоединились к обсуждению отношений Берлина и Киева в условиях продолжающегося кризиса.
"Меня угнетает мысль о том, что правительство Германии не имеет собственного плана, а всегда делает именно то, что от него просят в Киеве, лишь бы не выслушивать упреков. Вот почему я подписал первое открытое письмо", — заметил комментатор с ником James J.
"Впервые в жизни — а мне 66 лет — я согласен с Алисой Шварцер. Никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет", — написал Ludger V.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером передал приглашение Шольцу приехать на Украину 9 мая и "сделать этот мощный политический шаг".
Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом: в апреле украинские власти отказали президенту Германии в визите. После этого Олаф Шольц отмечал, что пока не планирует визитов в Киев.