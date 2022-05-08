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В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский - РИА Новости, 08.05.2022
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В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский
В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский - РИА Новости, 08.05.2022
В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский
Приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация, считает немецкая журналистка Алиса Шварцер, подписавшая письмо... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:59
2022-05-08T15:35
в мире
олаф шольц
владимир зеленский
франк-вальтер штайнмайер
украина
киев
германия
нато
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация, считает немецкая журналистка Алиса Шварцер, подписавшая письмо против поставок оружия Киеву. Об этом сообщила газета Die Welt.По словам Шварцер, политика украинского президента по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной."Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. &lt;...&gt; Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины," — заявила она.Также Шварцер высказалась об открытом обращении немецких интеллектуалов к властям Германии с требованием отказаться от вооружения Киева, опасаясь эскалации конфликта. Обращение подписали около 250 тысяч человек."Наше открытое письмо выбило пробку из бутылки. В результате дебаты сейчас просто разгорелись в полную силу, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить. Мало что в моей жизни имело такой смысл, как инициирование этого открытого письма", — подчеркнула Шварцер.Читатели Die Welt присоединились к обсуждению отношений Берлина и Киева в условиях продолжающегося кризиса."Меня угнетает мысль о том, что правительство Германии не имеет собственного плана, а всегда делает именно то, что от него просят в Киеве, лишь бы не выслушивать упреков. Вот почему я подписал первое открытое письмо", — заметил комментатор с ником James J."Впервые в жизни — а мне 66 лет — я согласен с Алисой Шварцер. Никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет", — написал Ludger V."Провокации Зеленского явно направлены на эскалацию. НАТО, где доминируют США, уже стоит у своих орудий, и, по-видимому, многие не могут дождаться, когда же и у нас что-то грохнет", — уверен пользователь Exlinx.Накануне Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером передал приглашение Шольцу приехать на Украину 9 мая и "сделать этот мощный политический шаг".Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом: в апреле украинские власти отказали президенту Германии в визите. После этого Олаф Шольц отмечал, что пока не планирует визитов в Киев.
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в мире, олаф шольц, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, украина, киев, германия, нато
09:59 08.05.2022 (обновлено: 15:35 08.05.2022)
 
В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский

Немецкая журналистка Шварцер назвала приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая провокацией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация, считает немецкая журналистка Алиса Шварцер, подписавшая письмо против поставок оружия Киеву. Об этом сообщила газета Die Welt.
По словам Шварцер, политика украинского президента по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной.
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"Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. <...> Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины," — заявила она.
Также Шварцер высказалась об открытом обращении немецких интеллектуалов к властям Германии с требованием отказаться от вооружения Киева, опасаясь эскалации конфликта. Обращение подписали около 250 тысяч человек.
"Наше открытое письмо выбило пробку из бутылки. В результате дебаты сейчас просто разгорелись в полную силу, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить. Мало что в моей жизни имело такой смысл, как инициирование этого открытого письма", — подчеркнула Шварцер.
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"Меня угнетает мысль о том, что правительство Германии не имеет собственного плана, а всегда делает именно то, что от него просят в Киеве, лишь бы не выслушивать упреков. Вот почему я подписал первое открытое письмо", — заметил комментатор с ником James J.
"Впервые в жизни — а мне 66 лет — я согласен с Алисой Шварцер. Никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет", — написал Ludger V.
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"Провокации Зеленского явно направлены на эскалацию. НАТО, где доминируют США, уже стоит у своих орудий, и, по-видимому, многие не могут дождаться, когда же и у нас что-то грохнет", — уверен пользователь Exlinx.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером передал приглашение Шольцу приехать на Украину 9 мая и "сделать этот мощный политический шаг".
Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом: в апреле украинские власти отказали президенту Германии в визите. После этого Олаф Шольц отмечал, что пока не планирует визитов в Киев.
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В миреОлаф ШольцВладимир ЗеленскийФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаКиевГерманияНАТО
 
 
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