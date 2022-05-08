https://ria.ru/20220508/zelenskiy-1787475814.html

В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский

В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский - РИА Новости, 08.05.2022

В Германии заявили о беспрецедентной провокации, на которую пошел Зеленский

Приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация, считает немецкая журналистка Алиса Шварцер, подписавшая письмо... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:59

2022-05-08T09:59

2022-05-08T15:35

в мире

олаф шольц

владимир зеленский

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украина

киев

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нато

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Приглашение канцлера Германии Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация, считает немецкая журналистка Алиса Шварцер, подписавшая письмо против поставок оружия Киеву. Об этом сообщила газета Die Welt.По словам Шварцер, политика украинского президента по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной."Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. <...> Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины," — заявила она.Также Шварцер высказалась об открытом обращении немецких интеллектуалов к властям Германии с требованием отказаться от вооружения Киева, опасаясь эскалации конфликта. Обращение подписали около 250 тысяч человек."Наше открытое письмо выбило пробку из бутылки. В результате дебаты сейчас просто разгорелись в полную силу, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить. Мало что в моей жизни имело такой смысл, как инициирование этого открытого письма", — подчеркнула Шварцер.Читатели Die Welt присоединились к обсуждению отношений Берлина и Киева в условиях продолжающегося кризиса."Меня угнетает мысль о том, что правительство Германии не имеет собственного плана, а всегда делает именно то, что от него просят в Киеве, лишь бы не выслушивать упреков. Вот почему я подписал первое открытое письмо", — заметил комментатор с ником James J."Впервые в жизни — а мне 66 лет — я согласен с Алисой Шварцер. Никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет", — написал Ludger V."Провокации Зеленского явно направлены на эскалацию. НАТО, где доминируют США, уже стоит у своих орудий, и, по-видимому, многие не могут дождаться, когда же и у нас что-то грохнет", — уверен пользователь Exlinx.Накануне Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером передал приглашение Шольцу приехать на Украину 9 мая и "сделать этот мощный политический шаг".Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом: в апреле украинские власти отказали президенту Германии в визите. После этого Олаф Шольц отмечал, что пока не планирует визитов в Киев.

https://ria.ru/20220507/germaniya-1787446052.html

https://ria.ru/20220506/gaz-1787236399.html

https://ria.ru/20220505/neft-1786922557.html

https://ria.ru/20220507/germaniya-1787384640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, украина, киев, германия, нато