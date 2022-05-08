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В Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских каналов

В Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских каналов - РИА Новости, 08.05.2022

В Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских каналов

В Одесской области запретили спутниковых провайдеров с трансляцией российских и молдавских телеканалов, владельцев заставляют демонтировать оборудование, заявил РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:39

2022-05-08T21:39

2022-05-08T21:40

специальная военная операция на украине

одесская область

технологии

украина

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

молдавия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Одесской области запретили спутниковых провайдеров с трансляцией российских и молдавских телеканалов, владельцев заставляют демонтировать оборудование, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов", - сказал Мизинцев на брифинге.Он рассказал, что жильцов квартир и частных домов насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование. Всех, кто не выполнил это требование, по словам Мизинцева, обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна, отметил он."Такие преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220503/dron-1786674954.html

одесская область

украина

киев

молдавия

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одесская область, технологии, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), молдавия