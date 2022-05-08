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В Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских каналов - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских каналов
В Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских каналов - РИА Новости, 08.05.2022
В Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских каналов
В Одесской области запретили спутниковых провайдеров с трансляцией российских и молдавских телеканалов, владельцев заставляют демонтировать оборудование, заявил РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:39
2022-05-08T21:40
специальная военная операция на украине
одесская область
технологии
украина
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
молдавия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Одесской области запретили спутниковых провайдеров с трансляцией российских и молдавских телеканалов, владельцев заставляют демонтировать оборудование, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов", - сказал Мизинцев на брифинге.Он рассказал, что жильцов квартир и частных домов насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование. Всех, кто не выполнил это требование, по словам Мизинцева, обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна, отметил он."Такие преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев", - добавил Мизинцев.
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одесская область
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одесская область, технологии, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), молдавия
21:39 08.05.2022 (обновлено: 21:40 08.05.2022)
 
В Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских каналов

МО: в Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских телеканалов

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Одесской области запретили спутниковых провайдеров с трансляцией российских и молдавских телеканалов, владельцев заставляют демонтировать оборудование, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он рассказал, что жильцов квартир и частных домов насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование. Всех, кто не выполнил это требование, по словам Мизинцева, обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам неизвестна, отметил он.
"Такие преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев", - добавил Мизинцев.
Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 18:33
СМИ: дрон со взрывчаткой запустили в Приднестровье из Одесской области
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьТехнологииУкраинаКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Молдавия
 
 
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