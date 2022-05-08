https://ria.ru/20220508/zabolevaemost-1787456475.html
Эксперт рассказал, как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость в России
Эксперт рассказал, как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость в России - РИА Новости, 08.05.2022
Эксперт рассказал, как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость в России
Вариант коронавируса "стелс-омикрон" не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России, что связано с хорошей "иммунной прослойкой", заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T03:31
2022-05-08T03:31
2022-05-08T03:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вариант коронавируса "стелс-омикрон" не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России, что связано с хорошей "иммунной прослойкой", заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее Хафизов сообщал РИА Новости, что вариант "стелс-омикрон" является доминирующим в России, на его долю приходится более 90% от всех случаев заражений.Он отметил, что "стелс-омикрон" вполне заслуживал своей собственной буквы греческого алфавита, так как сильно отличается от варианта BA.1, хотя появились они примерно в одно и то же время.
https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787037595.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
03:31 08.05.2022 (обновлено: 03:32 08.05.2022)
Эксперт рассказал, как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость в России
Эксперт Хафизов заявил, что "стелс-омикрон" не приводит к росту заболеваемости в России