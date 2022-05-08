https://ria.ru/20220508/zabolevaemost-1787456475.html

Эксперт рассказал, как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость в России

Эксперт рассказал, как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость в России - РИА Новости, 08.05.2022

Эксперт рассказал, как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость в России

Вариант коронавируса "стелс-омикрон" не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России, что связано с хорошей "иммунной прослойкой", заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T03:31

2022-05-08T03:31

2022-05-08T03:32

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общество

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россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вариант коронавируса "стелс-омикрон" не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России, что связано с хорошей "иммунной прослойкой", заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее Хафизов сообщал РИА Новости, что вариант "стелс-омикрон" является доминирующим в России, на его долю приходится более 90% от всех случаев заражений.Он отметил, что "стелс-омикрон" вполне заслуживал своей собственной буквы греческого алфавита, так как сильно отличается от варианта BA.1, хотя появились они примерно в одно и то же время.

https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787037595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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