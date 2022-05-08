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Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента - РИА Новости, 08.05.2022
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики, сообщила журналистам член ЦИК республики... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:19
2022-05-08T21:19
2022-05-08T21:27
политика
южная осетия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая — РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева.В Цхинвале проголосовали 66,6 процента избирателей, в Цхинвальском районе — 61,5 процента, в Знаурском районе — 79,2 процента, в Дзауском районе — 73,1 процента, в городе Квайса — 76,1 процента, в Ленингорском районе — 73,2 процента.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30 процентов избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/vybory-1787514423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022, в мире, цхинвальский район, ленингорский район
21:19 08.05.2022 (обновлено: 21:27 08.05.2022)
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента
ЦИК Южной Осетии: итоговая явка на выборах президента составила 68,2 процента